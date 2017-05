Le Sporting Lisbonne veut récupérer Slimani

Le Sporting Lisbonne (Div.1 portugaise de football) a exprimé son désir de récupérer l'attaquant international algérien Islam Slimani, cédé l'été dernier à Leicester City (Premier league anglaise) pour 30 millions d'euros (plus 5 millions de bonus), rapporte mercredi la presse lusitanienne. Le souhait du Sporting de vouloir engager Slimani est dicté par l'éventuel départ de l'attaquant néerlandais Bas Dost, auteur de 34 buts en championnat, et convoité par un club chinois, précise la même source, soulignant que les dirigeants portugais ont fixé la clause libératoire de l'ancien joueur de Wolfsbourg (Div. 1 allemande) à 60 millions d'euros. Le Sporting serait prêt à débourser 15 millions d'euros pour bénéficier de nouveau des services du joueur algérien, auteur de 7 buts en Premier league en 23 apparitions sous les couleurs des "Foxes". Slimani (29 ans) avait laissé bonne impression lors de son passage au Sporting qu'il avait rejoint en 2013 en provenance du CR Belouizdad (Ligue 1/Algérie) pour 300.000 euros. Lors de ses trois saisons passées au Portugal, Slimani avait inscrit 57 buts en 111 matchs disputés, remportant en 2015 la Coupe du Portugal et la Supercoupe du Portugal.