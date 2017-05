Equipe nationale : Alcaraz dévoilera aujourd’hui la liste des joueurs convoqués

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, l'Espagnol Lucas Alcaraz, dévoilera aujourd’hui la liste des joueurs convoqués pour les deux rendez-vous prévus au stade Mustapha-Tchaker de Blida : en amical face à la Guinée le 6 juin et contre le Togo le 11 juin, dans le cadre de la 1re journée (Gr. D) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019, a annoncé la Fédération algérienne de football sur son site officiel.

Alcaraz dévoilera cette liste lors d'un point de presse prévu au Centre technique national de Sidi Moussa (11h00), précise la même source. Les Verts entameront leur stage le vendredi 2 juin à Sidi Moussa. Alcaraz (50 ans), signataire d'un contrat de deux ans, a succédé au Belge Georges Leekens, démissionnaire à l'issue de l'élimination de la sélection algérienne dès le premier tour de la dernière Coupe d'Afrique des nations CAN-2017 au Gabon. Le nouveau président de la FAF, Kheireddine Zetchi, a assigné à l'ancien entraîneur de Grenade FC (Liga/Espagnole) l'objectif principal de mener les Verts à la CAN-2019 au Cameroun et d'atteindre les demi-finales de l'épreuve.



Mahrez demande un bon de sortie



On s’en doutait que Riyad Mahrez avait des envies d’ailleurs, mais il subsistait jusqu’ici un doute quant aux intentions de Leicester City de vendre ou non son international algérien. L’on sait que récemment, le numéro 7 avait demandé à son club de respecter le deal dûment passé en début de saison, qui consistait vraisemblablement à lui accorder un bon de sortie après avoir prolongé cet été, mais la récente sortie médiatique de l’Algérien scelle définitivement son sort à Leicester.

En effet, sauf entêtement de ses dirigeants, l’ancien joueur du Havre AC devrait rejoindre un nouveau club cet été. Courtisé entre autres par Arsenal et l’AS Monaco, Riyad Mahrez a fait savoir clairement qu’il souhaite connaître une nouvelle expérience.

La sortie médiatique de l’international algérien n’a pas manqué de surprendre, dans la mesure où d’habitude il se fait plus discret au sujet de son avenir, mais avec du recul, on peut interpréter ça comme un coup de pression sur ses dirigeants.

En effet, mardi, le milieu de terrain formé au Havre a demandé, par le biais d'un communiqué, à quitter Leicester, après avoir tenu son engagement en restant une saison après le titre. «J'ai voulu être transparent avec le club et j'ai informé mes dirigeants que je voulais partir. L'été dernier, nous avions convenu avec le président que je reste une saison de plus pour disputer la Ligue des champions. Mais je suis très ambitieux et je veux connaître une nouvelle expérience », a-t-il déclaré, désireux de connaître un nouveau challenge.

Pour l'heure, rien ne nous garantit que le champion d'Angleterre 2016 laissera partir son joueur phare, toutefois cette demande pourrait alerter les courtisans du phénomène algérien, à l'image de l'AS Monaco par exemple.

Selon les dernières informations, Leicester City demanderait pas moins de 50 millions d’euros pour laisser partir son numéro 7, sacré meilleur joueur de la Premier League en 2016. Une somme astronomique qui risque bien de dissuader bien des courtisans, à l’image d’Arsenal dont le manager Arsène Wenger est connu pour ne pas être très dépensier.

Amar B.