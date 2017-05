Dans la lucarne : L’ombre de la DNCG

Nos clubs, on ne le dira jamais assez, ont appris à vivre dans l’impunité. C'est-à-dire et quelle que soit la gestion de leur club, ils ne risquent rien. Il n’y aura ni rétrogradation, ni mise en garde contre eux de la part de nos structures sportives. Indirectement, c’est comme si on vous dit « tu peux jouer de la « flûte » (tzamer ) autant que tu veux, il ne t’arrivera rien. Une rengaine qui revient presque comme un refrain d’une chanson que personne ne veut écouter. La gestion de nos clubs a été souvent le moins que l’on puisse dire catastrophique car le suivi n’est pas régulier. Outre cela, quel que soit le club, il est difficile pour l’administration de gérer aussi bien que des fourmis. C’est toujours une à deux personnes qui portent le poids de la gestion du club. Les écritures comptables qui reflètent la situation financière du club n’existent pas du fait que les manipulations pour l’achat de joueurs ou autres, se font sans laisser de trace aucune . Le reste du groupe est composé d’appendices servant au mieux de décor. Le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, avait dit récemment que si l’on appliquait la règlementation à la lettre beaucoup de clubs, pour ne pas dire tous, mettraient la clé sous le paillasson. Pourtant, on dit fièrement, en bombant le torse, qu’on est entré de plain pied dans le professionnalisme depuis la saison 2010/2011. En fait, ce n’est que de la poudre aux yeux. Les personnes chargées des contrôles sur la gestion des clubs ne font pas convenablement leur travail. D’ailleurs, il n’y a pas longtemps, on avait institué cet organe très important, mais il n’a pas fait long feu. Avec l’arrivée du nouveau président de la FAF, Kheiredine Zetchi, la DNCG vient d’être relancée, puisqu’on a même nommé Mohamed Mecherara à sa tête, comme ce fut le cas la première fois sous Raouraoua. On ne dit pas qu’on fait du surplace, mais on n’en est pas loin. Toujours est-il, cette épée de Damoclès placée sur la tête des présidents de clubs va-t-elle- porter ses fruits? Il faut dire qu’il y aura un début pour secouer le cocotier, sinon, on ne peut rien faire. Toutefois, si la volonté politique n’y est pas, ceux qui sont chargés de faire le nécessaire au niveau de la gestion de nos clubs vont rencontrer beaucoup de difficultés. Cette opération exige de la compétence, mais aussi de la fermeté et les clubs déclarés mauvais gestionnaires doivent descendre au palier inférieur. Ce sont les exigences du professionnalisme lui-même. En France, à titre d’exemple, cet instrument juridique de persuasion existe bel et bien et est surtout opérationnel sur le terrain, en plus efficace. Ceux qui ne peuvent pas assurer un équilibre financier sont appelés tout simplement à piquer du nez. Une voie qui coule presque de source. « La formation de l'US Orléans, qui a assuré dimanche son maintien en Ligue-2 française de football aux dépens du Paris FC en barrage (aller 1-0, retour 1-0), doit encore valider faire son budget par la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) pour assurer son maintien ». Ce n’est pas parce qu’on a gagné sur le terrain qu’on est tiré d’affaire. Il faut passer devant la DNCG qui, elle seule, un organe de surveillance incontournable, peut vous autoriser ou non à rester. Chez nous, le travail de la DNCG ne sera pas du tout aisé du fait que la grande majorité de nos clubs dépendent quasi-exclusivement des pouvoirs publics sur le plan financier. Les dés son pipés dès le départ ! C’est ce qui rend la démarche compliquée, même si elle est indispensable.



Hamid Gharbi