Sanctions : un match à huis clos pour le MC Alger

Le MC Alger jouera à huis clos son dernier match à domicile cette saison face à l'O Médéa, après la sanction infligée par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel pour «utilisation et jets de fumigènes (récidive)» lors du match contre le CR Belouizdad (1-0), samedi dans le cadre de la mise à jour de la 27e journée de la Ligue-1 algérienne. Pour sa part, le CRB s'en est sorti avec une mise en garde pour «utilisation et jet de fumigènes», indique mercredi la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel, précisant que les deux équipes doivent s'acquitter d'une amende de l'ordre de 200.000 et 100.000 DA respectivement. Par ailleurs, l'attaquant du CRB, Mohamed Amine Hamia, a été suspendu d’un match plus une amende de 30.000 DA pour «contestation de décision», soit la même sanction infligée à l’entraîneur adjoint de l'ES Sétif, Malik Zergane, sauf que ce dernier devra payer une amende de 50.000 DA.