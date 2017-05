Coupe de la CAF (3e journée), Demain, 14h, à Mbabane : Mbabane (Swaziland) - MCA : un match à ne pas perdre

Les Mouloudéens ont rejoint Mbabane (Swaziland) mardi dernier à 12h après un harassant voyage de 12h et une escale à Djanet (Algérie). Il faut dire que depuis les joueurs ont repris des couleurs après le décrassage et une séance d’entraînement le jeudi. Tout le monde est maintenant au top pour se mesurer à cette équipe du Swaziland dont on dit beaucoup de bien, surtout qu’elle vient de remporter le titre de champion du pays en question. Une preuve que cette équipe de Mbabane ne sera pas facile à manier pour notre représentant. Il est clair que cette équipe du Swaziland a montré sa puissance devant les sud africains de Platinum stars qu’elle avait battu sur le large score de (4 à 2). Ce qui fait d’elle un adversaire solide face au MCA. Ce dernier d’ailleurs doit s’en méfier, même si le club algérois traverse une phase ascendante, surtout après sa victoire devant le CRB au stade 5-Juillet sur le score de (1 à 0) dans le derby algérois. Le MCA est prêt pour réaliser demain une bonne opération devant cette équipe de Mbabane, une quantité pas négligeable. Mouassa et son groupe ont repris leurs esprits après le voyage estimé trop long pour les 16 joueurs du MCA qui avaient fait le déplacement. En effet, les camarades de Hachoud n’affronteront pas cette équipe de Mbabane qui compte trois points et, elle, au complet. Face à ces absences, les ambitions de cette équipe sont devenus encore plus grandes. Les absences de Kacem et Bouhenna pour suspension, ajoutées à celles de Seguer, Bouguèche et Zerdab ne font qu’amplifier les difficultés qui attendent les Vert et Rouge demain, à partir de 14h, devant cette équipe de Mbabane qui possède Wilson, l’attaquant qui peut faire la différence à tout moment.

D’ailleurs, les Algériens ont déjà une idée sur ce joueur percutant et efficace. Mouassa a même instruit ses joueurs pour bien le « museler ». C'est-à-dire qu’indirectement, il y aura un marquage à la « culotte » de la part des défenseurs mouloudéens, notamment Azzi. Ce dernier, comme on le sait, va suppléer Bouhenna suspendu. Ce joueur qui manque encore de compétition va certainement rencontrer des difficultés pour tenir un rythme soutenu durant le match. Le coach du MCA peut donc utiliser la solution Mebarakou pour faire « écran » au niveau de l’axe, généralement le point faible de l’équipe de Bab El Oued.

Pour le moment, le MCA a réussi à «mater» la grande équipe du CS Sfax, drivée par le portugais, Santos. Tous les bookmakers avaient donné cette équipe tunisienne comme le grand favori du groupe de cette coupe de la CAF dans sa phase de poules. Il est clair que le mot d’ordre des camarades de Karaoui est de ne pas perdre pour tout l’or du monde. Notre représentant veut garder jalousement la première place afin d’affronter ses prochains adversaires en position de force.

Sauf accident, les Algériens sont capables de revenir au bercail avec un résultat probant et peut-être les trois points du succès. Il suffit d’être plus efficace qu’ils ne l’ont été lors du match contre les sud africains de Platinum où ils avaient dominé outrageusement la rencontre sans pouvoir ajouter le deuxième but, celui de la victoire. On reste optimiste. Ils ne doivent pas nous décevoir, surtout qu’ils sont vraiment une très bonne équipe.

H. G.