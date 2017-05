Ligue des Champions d’Afrique (vendredi à 21h), Zamalek (égypte) - USM Alger : éviter la défaite pour rester dans la course

L’USM Alger s’est déplacée, hier en Égypte, pour affronter le Zamalek du Caire. Cette rencontre au sommet, entre le leader et le dauphin du groupe, aura lieu demain soir à 21h (heure algérienne), comme prévue au stade Bordj El-Arab d’Alexandrie. La formation algérienne abordera cette confrontation avec beaucoup de prudence.

«Ce sera certainement une rencontre difficile pour mon équipe. Il va falloir être prudent, jusqu’au bout. De toutes les manières, dans une compétition aussi prestigieuse, tous les matchs sont difficiles à négocier. Si on veut passer au tour prochain, on doit montrer de quoi on est capable. Comme dans toute rencontre de football, la victoire reste possible, à condition bien évidement que mes joueurs fassent preuve de rigueur et de discipline tactique. Cela dit, nous n’allons pas non plus prendre de risque inutile. L’essentiel dans ce genre de confrontation et de ne pas perdre. C’est la phase des poules. Il s’agit donc de ramasser le maximum de points possibles», a annoncé le coach usmiste Paul Putt, la veille du départ de l’équipe pour l’Egypte, avant de souligner : « Le problème de l’équipe, qui par ailleurs se distingue par ses nombreuses erreurs défensives, réside dans son manque d’efficacité au niveau de sa ligne offensive. Il va falloir corriger tout ça, car à se niveau de la compétition, ça ne pardonne pas. »

À noter que l’USMA s’est déplacée à Alexandrie sans son milieu de terrain, Benkhemassa, toujours blessé, ni son défenseur Benyahia, suspendu jusqu’à nouvel ordre par la direction du club suite à l’accrochage qu’il a eu avec son président la veille du derby face au NAHD. Par ailleurs, le staff technique a enregistré le retour de Ziri et Khoualad après une longue période de convalescence.

De son coté la formation du Zamalek observe depuis hier un stage bloqué à Alexandrie. Lors de son dernier match de championnat, la formation du Zamalek, qui occupe la troisième place au classement du championnat local, s’est imposée à l’extérieur face à l’équipe

d’Al Dakhlya.

Pour rappel, cette rencontre sera dirigée par l’arbitre mauritanien, Ali Lemghaifry, qui sera assisté par ses compatriote

Abderhamane Warr et Hamedine Diba.

Rédha M.