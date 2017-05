Grand angle : Ligne rouge

Le président américain Donald Trump franchira-t-il la ligne rouge qu'aucun de ses prédécesseurs, de Bill Clinton à Barack Obama en passant par George W. Bush, n'a osé franchir depuis 1995 ? La réponse à cette interrogation doit tomber au plus tard ce jeudi à 23H59 heure américaine (3H59 GMT vendredi). En effet, c'est l'échéance fixée par la loi Jerusalem Embassy Act appelant les Etats-Unis à déménager l'ambassade américaine de Tel-Aviv à El Qods. Mais si la loi est censée obliger le gouvernement américain à s'y conformer, il reste aussi que le législateur y a introduit une clause qui permet aux présidents de repousser son application pour six mois en vertu «d'intérêts de sécurité nationale». Une « brèche » dans laquelle se sont engouffrés tous les présidents avant Donald Trump. Le dernier aura été Barack Obama en décembre 2016. Pour ces présidents, appliquer une telle loi aurait sans nul doute signifié la mise à mort définitive du processus de paix parrainé justement par les Etats-Unis et donnerait au conflit palestino-israélien une tournure aux conséquences imprévisibles. Les mises en garde contre le risque d'une explosion de violences qui découlerait de la décision de transfert se sont multipliées depuis que le nouveau président élu en novembre 2016 est entré en fonction en janvier 2017. En effet, le transfert de l'ambassade américaine de Tel-Aviv vers El Qods est l'une des nombreuses promesses de campagne que le nouveau locataire de la Maison Blanche s'est engagé à mettre en œuvre une fois élu. C'est dire qu'à l’échéance de l'expiration du délai de six mois, Donald Trump se trouve au pied du mur. D'aucuns parmi les analystes ont tenu à faire remarquer que le président américain a donné ces derniers temps l'impression d'avoir changé d'avis sur la question. Un changement intervenu après avoir rencontré nombre de dirigeants arabes et dirigeants palestiniens. La communauté internationale est aussi défavorable à ce transfert car consciente qu'il contribuera à l'embrasement de la région et à l'exacerbation de la colère des Palestiniens et de celle du monde arabe. Du reste, relève-t-on lors de sa visite en Israël, le président américain a fait l'impasse sur cette question. Du moins publiquement. «Il va probablement renouveler la clause dérogatoire pour six mois, tout en déclarant qu'il ne le refera pas forcément la prochaine fois, selon l'attitude qu'adopteront les différentes parties», pronostique un ancien ambassadeur israélien. De la sorte, Trump se serait aménagé une porte de sortie honorable dans un conflit dont il commence à peine à mesurer l'importance sur l'échiquier international. A moins que …

Nadia K.