Des milliers de manifestants à El-Hoceïma (Maroc) et une quarantaine d’arrestations : Dignité pour le rif

Trois jours après l'arrestation du leader de la contestation Nasser Zefzafi, des milliers de manifestants ont défié les autorités dans la nuit de mardi à mercredi à Al-Hoceïma pour demander sa libération. Aux cris de «Nous sommes tous Zefzafi», «Dignité pour le Rif», «Etat corrompu»... les protestataires ont une nouvelle fois envahi les rues proches du centre-ville après la rupture du jeûne du ramadan, a-t-on constaté. Ils étaient plus nombreux que la veille à descendre dans le quartier Sidi Abed, où les forces anti-émeute, casquées et prêtes à intervenir, avaient pris position en grand nombre. Après un face-à-face tendu, les policiers se sont finalement retirés du quartier, tandis que les manifestants répétaient en boucle «pacifique», affirmant ainsi leur volonté d'éviter tout incident. Les contestataires, dont des femmes et des enfants, brandissaient par centaines les portraits noir et blanc photocopiés du leader du "hirak" (la mouvance, nom du mouvement qui anime la contestation depuis six mois). «Libérez les prisonniers, ou mettez-nous tous en prison!», était-il inscrit sur une banderole, parmi les drapeaux amazigh brandis au vent. Le père de Mohcine Fikri, vendeur de poisson tué dans une benne à ordures fin octobre, dont la mort avait été le déclencheur de la révolte, était lui aussi sur place. Il a appelé les manifestants «à poursuivre leur mouvement pacifique». Comme ils le font désormais à chacun de leurs rassemblements, les manifestants, main levée, ont de nouveau juré d'une seule voix «fidélité au Rif». Menottés et cagoulés, trois d'entre eux ont mimé une scène d'arrestation et de torture. La manifestation s'est dispersée peu avant minuit sans incident. Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, des manifestations d'importance ont eu lieu également dans d'autres localités de la province, à Imzouren et Beni Bouyaach. A Rabat, un sit-in d'environ 200 personnes devant le Parlement a été violemment dispersé par les policiers, qui ont chargé au moment même où il commençait. Même scénario à Casablanca, à proximité de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), où Zefzafi a été transféré. Des manifestations ont été signalées ailleurs dans la province, avec parfois l'intervention musclée des forces de l'ordre selon les réseaux sociaux, mais il est pour l'heure difficile d'en cerner l'exacte ampleur.

R. I.