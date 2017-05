Le Coin du copiste : Une histoire culturelle de l’Afrique

L’Institut du monde arabe à Paris accueille actuellement une importante exposition sur les trésors de l’Islam, perçue et conçue par les organisateurs dans le souci pour le visiteur de la découverte didactique et de la présence de l’art contemporain. Des œuvres d’art contemporain sont disséminées dans les allées de la salle. Le parcours de ces œuvres illustre le propos de l’exposition : la transmission pendant des siècles d’un islam tolérant qui se lit dans l’œuvre d’Husan Musa qui «confronte cette histoire à la situation contemporaine de certaines régions d’Afrique», comme l’indique une notice, le titre du montage photographique d’Abdoulaye Konate à Tombouctou montre son engagement. D’autres œuvres sont en résonance avec la séquence à laquelle elles appartiennent par leur qualité esthétique : c’est le cas de celles de l’Algérien Koraichi, ou de Mbaye Babacar Diouf, qui s’inscrivent dans le droit fil du propos de l’exposition sur le rôle de l’écriture tout en annonçant et en réactualisant les savoir-faire. A travers l’exposition, la mémoire de l’Afrique est soulignée dans le détail des représentations : ainsi les peintures de Mohamed Wasla Charinda dans le style d’Eduardo Saidialias Tingatina, d’un réalisme apparemment naïf, rendent saisissante la dénonciation de l’esclavage qui a duré jusqu’en 1880 à Zanzibar. L’exposition prend également le parti-pris de privilégier l’écriture pour symboliser cette diffusion de l’Islam : au centre, on aperçoit une salle qui donne à voir les magnifiques manuscrits de Tombouctou aux supports et aux calligraphies divers. Quant à la deuxième séquence, elle fait la part belle au soufisme et à ses confréries, notamment à la Tijâniyya et à la Mourridiyya, ainsi qu’aux Gnaoua. Mais ce n’est pas tout, l’exposition offre de remarquables créations : les dessins de Frédéric Bruly Bouabré (série signes relevés sur des oranges) et l’œuvre textile de Mohamed el Baz au titre paradoxal, «Les fleuves brûlent». S’inspirant des plus délicates traditions de la broderie, rendant présent et sensible le raffinement des civilisations en Afrique par le choix d’un fil d’or sur étoffe blanche, cette dernière suggère une cartographie des cours d’eau comme autant de réseaux qui innervent et nourrissent l’Afrique : le dessin de la broderie —sorte de calligraphie moderne— suggère une nouvelle forme d’inscription de la spiritualité. Le parcours art contemporain au sein de cette exposition se termine par les photographies du jeune Algérien, Fethi Sahraoui, lauréat du Prix pour la création contemporaine arabe 2017. Le souci de l’histoire est affirmé dès le début de l’exposition par la production des sources qui ont forgé notre regard sur cette région : ces sources sont les ouvrages des voyageurs et géographes arabes relayés au XIXe par la littérature coloniale. Le parcours comporte trois grandes séquences: la première est consacrée à trois aires géographiques (la Corne de l’Afrique et la haute Vallée du Nil, l’aire swahilie, l’Afrique de l’Ouest), la deuxième traite des pratiques religieuses, la troisième, des appropriations de la culture musulmane et de ses effets sur l’art et l’artisanat. C’est la première partie qui, par les éléments de connaissance qu’elle apporte et par le choix des objets, est la plus marquante. Les photographies présentées témoignent d’un œil sûr et rapide dans la manière de capter des scènes de la vie quotidienne dans des camps de réfugiés près de Tindouf, le cadrage suggère aussi l’importance de l’arrière-plan, l’espace saharien. Ainsi, faisant dialoguer présent et passé, l’exposition tient-elle son ambitieuse promesse : contribuer à l’écriture d’une histoire culturelle de l’Afrique.

L. Graba