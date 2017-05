La librairie Chaïb-Dzaïr rend hommage à Hassan El-Hassani : Le paysan naïf à l’humour si particulier

Qui n’a pas ri sur les sketches d’Hassan Bencheikh, connu surtout sous le pseudonyme Hassan El-Hassani, surnommé Boubegra, cet humoriste et brillant comédien. Militant par son art, comédien populaire, créateur de troupes théâtrales, il fut aussi député à l'Assemblée nationale (première législature) et récipiendaire de la médaille du résistant.

Hassan Bencheikh connu sous le nom d’Hassan El-Hassani, est né le 21 avril 1916 à Boghar, dans la daïra de Ksar El Boukhari, wilaya de Médéa. Acteur très populaire et très estimé, il était aussi connu pour ses nombreux sketches et pièces de théâtre, en plus des rôles qu'il interpréta dans plus de trente films, dans lesquels il incarna

«Boubagra», représentant un paysan apparemment naïf, mais plein de bon sens et de sagesse face aux vertigineuses mutations socioéconomiques. Il a, dès sa jeunesse, caressé le rêve de se lancer dans l'art. C’est donc à la mémoire de ce grand artiste que la librairie Chaib-Dzaïr de l’ANEP a organisé, mardi soir, un hommage. Cette rencontre d’envergure artistique a été, tenue au siège de la librairie, animée par l’artiste Abdelhamid Rabia et ce, en présence de la famille et des proches du défunt. Il aimait sa famille, son métier d'artiste et sa 2-Chevaux. De son vivant, Hassan El Hassani avait connu la joie qui suit les applaudissements et les hommages, mais aussi la tristesse, la déception et le mal-vivre. Il était exemplaire dans son travail continu comme en témoignaient beaucoup de ses amis. Il avait l’art et la manière de rester lui-même sur toutes les scènes, aussi bien dans la vie courante, sur les planches ou dans l’hémicycle de l’APN… C’était sa façon d’être. Celle aussi de s’exprimer. Normal pour un artiste né. La preuve est qu’Hassan El-Hassani n’a jamais fréquenté une quelconque école d’art. Son itinéraire professionnel était court. L’artiste s’est marié en 1940 à Berrouaghia et est devenu père de quatre garçons et trois filles. La chance lui sourit, en 1940, lors du passage de la troupe de Mahieddine Bachtarzi dans la région de Berrouaghia, où il exerçait le métier de coiffeur de campagne. L'enthousiasme et les encouragements de Bachtarzi aident à la naissance de la première pièce d'El-Hassani: les rêves d’Hassan, une satire dénonçant le fait colonial. Les idées contenues dans la pièce valurent à leur auteur un séjour à la Bossuet puis à la prison de Barberousse. C'était le 8 mai 1945, une date charnière dans l'histoire de l'Algérie. En prison, il monte plusieurs sketches pour remonter le moral des prisonniers. Relâché à la fin de la Seconde guerre mondiale, il s'installe à Alger, plus précisément à la Casbah où il exercera de nouveau le métier de coiffeur tout en faisant du théâtre. Il crée le personnage de "Na'anaâ" dans la pièce "El-houria" devenue, en 1950, le complot puis "tigoule ou ti goule pas". Après la dissolution de la troupe, il est engagé en 1953 à la télévision où il joue, sous la direction de Mustapha Badie, sa première pièce dramatique intitulée "la Poursuite". Avec le déclenchement de la Guerre de libération nationale, il s'engage totalement dans le combat. En 1968, il se joint à la troupe du Théâtre national algérien. De Boghar, où il est né, à Bouzaréah, en passant par les camps de concentration, durant la guerre, et Boufarik, le comédien qui était un grand travailleur a su garder son sourire et ses blagues pour semer la joie autour de lui. Malgré son humour, il a été toujours correct avec son entourage. N'ayant jamais laissé tomber son accent naturel de "guebli", il en profitera pour en faire son atout principal dans la vie et sur scène. Le comédien délaisse alors son personnage fétiche "Na’naa" pour un autre encore plus significatif, "Boubagra" un paysan naïf face à la vie moderne. Le comédien poursuivra son activité théâtrale, en créant la troupe théâtre des quatre saisons, composée de joyeux lurons, qui sillonnera dix ans durant le territoire national. En 1976, la troupe est dissoute puisqu'il est élu député à l'Assemblée populaire nationale. Une autre forme de combat attend cet homme. Depuis l'indépendance, le nom d’Hassan El-Hassani a figuré au générique de nombreuses productions télévisuelles et cinématographiques. Bien qu'on ne le connaisse que dans le rôle de montagnard, Hassan El Hassani pouvait jouer n'importe quel rôle. Il a prouvé ce don et ses capacités dans son monologue "Ya Baba Atini Dourou" en jouant neuf rôles, dont celui d'une vieille, d'un enfant et d'un Marseillais. L'artiste était l'exemple type de « la bougie qui illumine son entourage tout en se brûlant ». L'homme qui a toujours caché ses souffrances a connu des moments très difficiles durant sa vie. Fils d'un instituteur décédé en 1985, Boubegra avait obtenu son certificat d'études vers 1930. Ammi Hassan est surtout connu sous le sobriquet de Boubegra, un personnage aux humeurs changeantes. Un paysan se perdant dans une capitale dont il découvre toute l’immensité et toutes les vicissitudes. Le naïf Si Boubagra répond au vice par la sagesse et la bonté. Et c’est ce qui reflète bien ce monde comédien qu’il porte : Hassan El-Hassani. Il se lance dans le cinéma en jouant dans Le Vent des Aurès réalisé par Mohamed Lakhdar Hamina. Depuis, Hassan El-Hassani a interprété trente-cinq films dont de longs métrages italiens, français "Les Aveux les plus doux, Z" et égyptien "Souk Karya". Il a dû quitter le TNA après treize années d’exercice pour créer sa propre troupe, Théâtre des « Quatre Saisons », qui a vécu de 1967 à 1978. On ne peut oublier les résonances du timbre de la voix de cet artiste aux fluctuations si limpides et avec laquelle il faisait partager le "rire" entre enfants et adultes. Il avait le don de donner sur scène cette chaleureuse bonté qui existait en lui. Sans montrer ses douleurs, l'infatigable artiste finira par se fatiguer et céder à la maladie qui l'attaquait. Dans son dernier film, Les Portes du silence de Amar Laskri, où il a campé le rôle du moudjahid qui présente un témoignage vivant sur l’un des martyrs de la Révolution, il finira un jour par se confier, "Ya wlidi, rani m'ridh" (mon fils, je suis malade). Quelques jours avant sa mort, on a pris des scènes et des photos de lui sur son lit d’hôpital à Aïn Naâdja. Cet évènement a mis en stupéfaction plusieurs artistes, réalisateurs et les amoureux du septième art. L'artiste, l'ami de tout le monde, l'homme qui aimait tout le monde et que tout le monde aimait ne terminera jamais son film. Son cœur cessera de battre dans Les Portes du silence. Hassan El-Hassani dit Boubagra est mort le vendredi 25 décembre 1987 à l’âge de 74 ans à la suite d’une longue maladie. Il repose au cimetière de Sidi M’hamed de Bouzaréah. Les personnages de Si Na’anaâ et de Boubagra resteront à jamais gravés dans la mémoire des générations.

Sihem Oubraham