L’argumentaire de Satan

Par : Mahmoud Hussein - 6e partie

Satan s’interroge sur la sagesse de Dieu. Pourquoi Dieu l’a-t-Il créé tel qu'il est et pourquoi, à travers lui, permet-il au mal de se répandre parmi les hommes, alors qu'Il peut l'anéantir ? À quoi Dieu fait répondre qu'il ne peut être jugé selon les normes de la raison humaine.

Lorsque Satan eut refusé de se prosterner devant Adam, un débat s'en était suivi avec les anges. Ces derniers avaient interrogé Satan sur son refus. Il leur avait répondu :

— Je reconnais que le Très-Haut est mon Dieu et le Dieu des Mondes. Il est Celui qui sait et qui peut et on ne l'interroge ni sur Sa puissance ni sur Sa volonté. Quand Il veut quelque chose, Il dit: « Sois » et la chose advient. Et II est sage. Mais on peut se poser des questions sur Sa sagesse.

Les anges demandèrent :

— Quelles questions? Combien y en a-t-il?

Il répondit :

— Il y en a sept.

La première. Dieu savait, avant de me créer, tout ce qui émanerait de moi et tout ce qui découlerait de mes actions. Pourquoi m'a-t-Il créé et quelle sagesse y a-t-il dans le fait de me créer? La deuxième. M'ayant créé, conformément à Sa volonté et selon Son gré, pourquoi m'a-t-Il fait obligation de Le connaître et de Lui obéir? Quelle sagesse y a-t-il dans cette obligation, sachant qu'Il ne tire nul profit de l'obéissance et ne subit nul tort de la désobéissance?

La troisième. Après qu'Il m'a créé et m'a fait obligation de Le connaître et de Lui obéir, que je me suis soumis à cette obligation, que je L'ai connu et que je Lui ai obéi, pourquoi m'a-t-Il fait obligation d'obéir à Adam et de me prosterner devant lui ? Quelle sagesse y a-t-il dans cette obligation particulière, alors qu'elle n'ajoute rien à la connaissance que j'ai de Dieu ni à l'obéissance que je Lui dois?

La quatrième. Après qu'Il m'a créé, qu'Il m'a fait cette obligation absolue, puis cette obligation particulière, lorsque j'ai refusé de me prosterner devant Adam, pourquoi Dieu m'a-t-Il maudit et chassé du Paradis? Quelle sagesse y a-t-il en cela, alors que je n'ai commis d'autre forfait que de dire : « Je ne me prosternerai que devant Toi»?

La cinquième. Après qu'il m'a créé, m'a fait cette obligation absolue et particulière, lorsque je Lui ai désobéi, qu'Il m'a maudit et chassé du Paradis, pourquoi m'a-t-Il frayé un chemin jusqu'à Adam, en sorte que j'ai pu rentrer au Paradis, que je l'ai tenté par mes suggestions malveillantes, qu'il a mangé de l'Arbre interdit et que Dieu l'a chassé avec moi du Paradis? Quelle sagesse y a-t-il en tout cela, sachant que, s'Il m'avait interdit l'accès au Paradis, Adam aurait été préservé de moi

et serait resté au Paradis pour l'éternité ?

La sixième. Après que Dieu m'a créé, qu'Il m'a fait obligation absolue et particulière, qu'Il m'a maudit puis ouvert le chemin du Paradis, qu'il y a eu le différend entre Adam et moi, pourquoi Dieu m'a-t-Il donné pouvoir sur ses enfants, me permettant de les voir sans être vu, de les atteindre par ma malveillance sans qu'eux-mêmes eussent la ressource, la force, le pouvoir ou la capacité de m'atteindre? Quelle sagesse y a-t-il en tout cela, sachant que, s'Il les avait laissés en leur innocence première, sans que personne vienne les en détourner, ils auraient vécu dans la pureté, la soumission et l'obéissance, ce qui aurait été préférable pour eux et plus conforme à la sagesse?

La septième. Puisque je reconnais tout cela et je dis que Dieu m'a créé et m'a fait obligation sous forme absolue et sous forme restreinte ; que, lorsque je Lui ai désobéi, Il m'a maudit et chassé; que, lorsque j'ai voulu rentrer au Paradis, il m'en a ouvert le chemin; que j'ai commis ce que j'ai commis et qu'Il m'a chassé une deuxième fois puis m'a donné pouvoir sur les enfants d'Adam ; pourquoi, lorsque je Lui ai demandé un délai, me l'a-t-Il accordé jusqu'au Jour de la Résurrection en me disant : « Il te sera donné d'attendre jusqu'au jour de l'Échéance connue? » Quelle sagesse y a-t-il en tout cela, sachant que, s'Il m'avait sur-le-champ anéanti, Adam et toutes les créatures auraient été préservées de moi et le Mal aurait cessé d'être dans le monde. Un monde où règne le Bien ne vaut-il pas mieux qu'un monde où le Bien et le Mal s'entremêlent?

Satan conclut :

— Tel est l'argument que je Lui oppose, sur chacune de ces questions.

Alors Dieu inspira aux anges cette réponse à Satan :

« Tu n'es ni franc ni sincère lorsque tu commences par reconnaître que Je suis ton Dieu et le Dieu des Mondes, car si tu le reconnaissais en toute sincérité, tu ne t'arrogerais pas le pouvoir de m'opposer des pourquoi. Je suis Dieu et il n'y a de Dieu que Moi. On ne Me demande pas de compte sur ce que Je fais. C'est aux créatures qu'on en demande. »

Satan a jugé selon la raison Celui que la raison ne peut juger. Ainsi a-t-il été amené, tantôt à prêter à la Création des qualités propres au Créateur, tantôt à prêter au Créateur des qualités propres à la Création. Dans le premier cas, il a péché par excès et dans le second, par défaut.

Les hommes s'étant détournés de Ses commandements, Dieu leur envoie le Déluge, qui va noyer tous les hommes et toutes les créatures, sauf ceux qui trouvent place dans l'arche de Noé.

Adam engendra une descendance et cette descendance se multiplia. Les femmes se multiplièrent. Et les ténèbres de l'injustice se répandirent sur la terre. Alors les enfants d'Adam se retournèrent contre Dieu. Ils se mirent à faire ce qu'Il réprouve, à commettre des atrocités, à boire du vin. Ils se complurent à se détourner de Ses commandements.

Dieu leur envoya Son Prophète Noé, qui les appela au repentir et leur montra la voie juste. Mettant en garde les descendants d'Adam contre la colère de Dieu et leur faisant craindre Son autorité, il les exhorta à revenir à la vérité et à œuvrer selon les commandements du Tout-Puissant.

Pour délivrer son message, Noé resta longtemps auprès des siens, aussi longtemps que Dieu le voulut. Mais ces gens s'obstinèrent dans leur égarement. Ils ne voulurent ni répondre à son exhortation ni renoncer à leurs errements. Alors Dieu décida leur perte. L'ayant décidée, il amena Son Prophète Noé à les maudire en ces termes :

— Seigneur, ils se sont opposés à moi, préférant suivre ceux à qui la fortune et la descendance ne valent que des pertes !

Lorsque Noé eut maudit les siens, Dieu lui ordonna de planter un arbre, ce qu'il fit. Ayant planté l'arbre, il le laissa pousser durant quarante années. L'arbre devint immense et poussa dans toutes les directions. Alors Dieu ordonna à Son Prophète de couper l'arbre pour en faire une arche. Noé coupa l'arbre et se mit à construire l'arche.

Les gens passaient devant lui et, le voyant construire l'arche, lui demandaient ce qu'il faisait. Noé leur répondait :

— Une arche.

Les gens se moquaient de lui :

—Tu construis une arche sur la terre ferme et il n'y a pas de mer alentour... Comment cette arche va-t-elle voguer?

Noé répondait :

— Vous verrez bien.

Mais il travaillait de jour et certaines gens venaient la nuit détruire son ouvrage. Il s'en plaignit au Tout-Puissant, qui lui dit :

« Prends un chien, qui montera la garde auprès de l'arche. »

Lorsque, durant son sommeil, les gens s'approchaient de l'arche, le chien se mettait à aboyer. Réveillé en sursaut, Noé accourait brandissant un gourdin et les gens prenaient la fuite. Ainsi put-il mener l'ouvrage à son terme.

Il construisit une arche longue de trois cents coudées, large de cinquante et haute de trente, avec une porte sur le côté. Après qu'il eut fini, Dieu lui dit :

« Lorsque Notre ordre sera donné et que les eaux bouillonneront, Nous dirons : "Emmène de chaque espèce un couple, ainsi que tous tes proches, à l'exception de certains qui seront désignés. Tu emmèneras ceux qui ont gardé la foi et ils n'emporteront avec eux que peu de choses." »

Puis Dieu envoya la pluie sur la Terre durant quarante jours et quarante nuits. Lorsque la pluie atteignit la Terre, les bêtes sauvages ainsi que les animaux apprivoisés et les oiseaux affluèrent vers Noé et se soumirent à lui. Il accueillit dans l'arche une paire de chaque espèce, comme Dieu le lui avait ordonné.

Les premiers que Noé fit entrer dans l'arche furent les petits animaux domestiques et le dernier fut l'âne. Ce dernier vint à monter à l'appel de Noé. Il s'engageait poitrail en avant, lorsque Satan s'accrocha à sa queue, de sorte que les pattes arrière de l'âne fléchirent. Noé lui dit : Allez, entre.

L'âne essaya encore, mais en vain. Alors, d'impatience, Noé eut une parole qui dépassa sa pensée :

— Allez, entre, même si Satan t'accompagne !

Lorsque Noé eut prononcé ces mots, Satan lâcha l'âne, qui put entrer dans l'arche. Derrière lui, Satan voulut entrer à son tour. Noé dit :

— Que veux-tu, ennemi de Dieu?

— Ne viens-tu pas de dire à l'âne : « Entre, même si Satan t'accompagne ? »

— Va-t'en, ennemi de Dieu!

— Tu ne peux faire autrement que de m'emmener !

Noé entra enfin dans l'arche, avec ceux qui lui faisaient confiance. Puis il ferma l'arche par le haut en la recouvrant d'un toit. Lorsqu'il eut fini, les portes du Ciel s'ouvrirent pour déverser des eaux torrentielles. L'eau s'éleva au-dessus de la surface des Terres et fit flotter l'arche.

Noé avait un fils nommé Yâm, ce dernier n'ayant pas cru en son père et ne s'étant pas repenti. Après avoir vu s'accomplir la parole de Dieu, Noé appela Yâm :

— Embarque avec nous, mon fils, ne reste pas mêlé aux Infidèles!

— Je me réfugierai au sommet d'une montagne qui me protégera des eaux.

— Il n'y a pas de protection contre le décret de Dieu, sinon pour ceux à qui Il accorde Sa clémence.

L'eau continua de s'élever jusqu'à recouvrir le sommet des montagnes. Elle souleva l'arche qui, emportant Noé et ses compagnons, erra autour de la Terre durant six mois, sans pouvoir se poser nulle part. Parvenue à la hauteur de la Mosquée, elle tourna autour durant une semaine. Puis elle poursuivit son périple jusqu'au mont al-Jûdi, près de Mossoul, où elle se fixa. Lorsqu'elle se fut fixée, Dieu dit :

«Toi le Ciel, arrête-toi et toi la Terre, avale ton eau! »



Au dire de 'Umar ibn al-Khattâb :

Lorsque l'arche s'immobilisa au sommet du mont al-Jûdi, Noé attendit aussi longtemps que Dieu voulut, puis, après en avoir reçu la permission, posa le pied hors de l'arche. Il appela le corbeau et lui dit : « Va et reviens me rapporter ce qu'il se passe sur la Terre.» Le corbeau prit son envol et descendit vers la vallée. Il y trouva les cadavres des gens qui s'étaient noyés et ne revint pas vers Noé. Ce dernier le maudit et appela la colombe, qui vint se poser sur son épaule. Il lui dit : « Va en bas et reviens me rapporter ce qu'il se passe sur la Terre. » Elle s'envola et revint bientôt agitant dans son bec un rameau. Elle dit : « Tu peux descendre, les plantes repoussent. » Alors Noé dit : « Dieu te bénisse, et bénisse la demeure qui t'abrite et t'accorde l'amour des gens. »

Le Ciel s'éclaircit et la Terre absorba toute l'eau qui la recouvrait, hormis ce qui resta dans les mers. Alors Noé débarqua avec ses trois fils Cham, Sem et Japhet, ainsi que ses trois brus. Ceux qui les accompagnaient descendirent aussi, en tout quarante hommes et quarante femmes. Ils marchèrent sur le flanc de la montagne où l'arche s'était fixée et, à l'endroit où ils s'arrêtèrent, ils construisirent une ville. Mais leurs enfants périrent jusqu'au dernier. Il ne resta sur Terre que la descendance de Noé.

Noé partagea la Terre entre ses enfants, désignant à chacun d'eux le territoire qui lui revenait.

Il maudit son fils Cham, qui avait frappé son épouse dans l'arche :

— Maudit soit Cham, qui deviendra l'esclave de ses frères.

Puis il dit :

— Béni soit Sem. Et que Dieu accroisse la descendance de Japhet et lui fasse sa place dans la demeure de Sem.