Regard : Ça tourne mal !

Décidément, on ne renonce, jamais, à ce vieux projet qui refait surface chaque ramadhan, pour titiller notre hormone du bonheur, du bien-être. On est rassasié, même gavé, la plupart du temps, d’histoires pas du tout drôles, de plaisanteries de mauvais goût, de scènes tout juste bonnes à faire monter en flèche votre tension artérielle, votre taux de glycémie ou encore vous garantir, tout simplement un AVC, ou carrément un a aller sans retour. Le ramadhan, c’est un fait, le ramadhan, c’est aussi et surtout, ces zooms de caméras, en folie, agresseurs et sans pitié qui s’acharnent sur tous ceux qui, par malchance ont «osé» faire partie du champ de vision de ces appareils, dernière génération. En effet, le mois du jeûne est associé à la fameuse la caméra cachée, censée être avant et après tout un programme digeste, concocté pour permettre aux familles de rompre avec la monotonie de tous les jours, d’oublier le stress, les vertes et les pas mûres et toutes les tracasseries de la journée, ce n’est plus le cas aujourd’hui, avec l’entrée en lice, de boites de communication, qui cherche à tout prix, à marquer leur présence, sur les chaînes de télévision , parfois, avec des «navets». La caméra cachée, ces petites doses, ces gorgées de bonne humeur et ces petits plus indispensables pour se sentir mieux dans sa peau, se ressourcer, et faire la paix avec soi-même, après une longue journée de travail et de jeûne —après tout, c’est le rôle des médias lourds et l’art de manière générale— n’est plus la même. Elle a bel et bien changé pour verser, très souvent, dans la médiocrité, la méchanceté gratuite pure et simple. Les exemples ne manquent pas, avec des «caméras cachées» qui viennent polluer nos petits écrans. Le temps de ces mixages qui nous faisaient marrer est bien révolu. Pis encore, le zoom n’est plus source de divertissement, mais tout simplement un cauchemar. Que de fois, le pire a été évité de justesse avec échanges de propos virulents qui ont failli transformer la scène du tournage en ring. Alors, un conseil aux personnes sensibles et délicates : être toujours sur leur garde afin d’éviter que ça tourne mal.

Samia D.