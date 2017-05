Médias : Papier ou écran ?

On a tout dit ou presque sur la fin de l'ère du papier. Mais on a oublié d'admettre que l'édition écrite sur papier a encore beaucoup de belles années devant elle. Une question qui revient avec récurrence : à l'heure de la communication virtuelle, comment se porte le marché du papier dans notre pays ? Paradoxalement et à bien y regarder, ce marché semble ne s'être jamais aussi bien porté que depuis le développement du numérique.

Il y a quelques années de cela, beaucoup de gens pensaient qu'avec l'avènement du virtuel, l'avenir du papier était menacé. Eh bien, c'est exactement le contraire qui s'est passé et se passe encore à présent. Il faut dire que le développement du papier graphique utilisé par les imprimeurs, pour ne citer que cette qualité-là, est en constante augmentation depuis au moins deux bonnes décennies.Quant au papier reprographique destiné à l'usage personnel, on dit que le marché explose littéralement grâce, justement, au développement de l'informatique. En effet et malgré la multiplication des systèmes d'information, les utilisateurs souhaitent toujours avoir un support papier de ce qu'ils ont écrit, ou dessiné, mis en page ou importé via Internet sur leur micro. L'accès à l'information continue donc toujours de se faire sur papier.

Est-ce une tendance de fond ou une étape transitoire ?



C'est là une interrogation qui revient souvent et dont la récurrence n'est plus à souligner. Eh bien, là aussi la réponse est plutôt «non, c'est réellement une tendance lourde qui va même encore s'accentuer dans l'avenir», le taux d'équipement en informatique chez les particuliers étant encore très faible par rapport aux autres pays, notamment occidentaux. En outre, grâce aux nouveaux procédés d'impression en numérique, beaucoup d'entreprises et de particuliers se sont déjà mis à consommer du papier graphique pour imprimer en petites quantités, et avec une grande souplesse, certains types de documents. Il s'agit, bien sûr, d'un potentiel de développement sur des micromarchés, agences de publicité, agences immobilières, restaurants...

A la lumière du contexte national actuel, le marché du numérique semble certes tarder à prendre son envol, mais ses possibilités de développement sont tout de même immenses. Beaucoup de structures qui n'ont pas encore recours à l'impression numérique pour des raisons de coûts, vont certainement s'y mettre à leur tour, un jour ou l'autre.



Écrit et numérique : encore une belle histoire à vivre ensemble



En fait, le marché du papier dans notre pays est une activité lourde, très concurrentielle et complexe à gérer, d'abord parce que le marché en question est soumis à des fluctuations permanentes. Il faut savoir aussi que par rapport à d'autres produits industriels comme une machine à calculer ou une bouteille d'eau, qui ne subissent que d'insignifiantes modifications, voire aucune avant et après la vente, la caractéristique du papier, est d'être un produit vivant que le client achète dans son état vierge pour ensuite le transformer.

Si la production des papiers couchés et offset —de par leur composition de pâte— se ressemblent énormément d'un fabricant à l'autre, en revanche lorsque l'on s'attaque à l'univers des papiers de création, il existe une multitude de papiers et d'utilisations possibles.

Un imprimeur peut ainsi passer d'un papier couché à un autre sans apprentissage particulier, mais découvrir un papier de création nécessite de faire des tests préalables pour voir comment il réagit, s'imprime, résiste à l'humidité suivant la manière dont il va être travaillé... La difficulté de ce type de papier est donc d'être à la fois très technique et fortement lié à la notion de création.

D'une manière générale, les imprimeurs et éditeurs avisées pensent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur le devenir du marché du papier. Dans la mesure, bien sûr, où les univers de l'édition écrite et du numérique ont encore une belle histoire à vivre ensemble. Du moins dans notre pays.

Kamel Bouslama