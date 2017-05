Annaba : 1.000 gendarmes sur le terrain

Le commandement territorial de la gendarmerie nationale d’Annaba a mis en place un plan spécial pour la sécurisation des biens et des personnes afin de garantir un climat de quiétude durant le mois sacré du Ramadhan au niveau des douze communes que compte la wilaya, indique un communiqué de cette institution. Ce plan consiste au renforcement de la protection et le contrôle des réseaux routiers et les places publiques notamment les mosquées, les marchés ainsi que les zones touristiques, a précisé la même source. Près de 1.000 éléments de la gendarmerie nationale ont été mobilisés dans la perspective de contrecarrer toute tentative touchant à la sécurité des citoyens et les biens privés et publics. Des dispositifs sécuritaires supplémentaires à savoir des patrouilles continues de sécurité, des barrages ainsi que des points de contrôles à travers les réseaux routiers et les lieux publics avec la programmation des opérations d’intervention dans les cités et les lieux suspects. Par le biais de ce plan, le commandant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, Toufik Dergaoui a insisté sur l’importance du citoyen comme élément fondamental et efficace dans l’équation sécuritaire considéré un maillon important pour garantir la sécurité et la stabilité du pays.

