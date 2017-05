Fondation « Ness El-Kheir » : Action caritative soutenue

Depuis le début du mois béni de Ramadhan, la table de rupture du jeûne, qu'organise la fondation Ness El-Kheir au niveau de la place El-Kettani (Bab El-Oued), accueille plus de 700 personnes par jour entre familles nécessiteuses, passagers et autres ressortissants étrangers d'Afrique et de Syrie, a-t-on constaté.

Pour la septième année consécutive et dans le cadre du programme humanitaire Rahma (clémence), la fondation Ness El-Kheir poursuit son action caritative durant le mois de Ramadhan, à travers l'ouverture d'un restaurant pour la rupture du jeûne sous un grand chapiteau installé à la Place El-Kettani (Bab El- Oued), qui s'étend sur une superficie de 1.500 m² devant accueillir au quotidien plus de 700 personnes parmi les familles démunies et ressortissants étrangers, a déclaré à l'APS, le conseiller général de la fondation, Boukhalfa Khabour. Il a annoncé, à ce propos, que le nombre de personnes qui se rendent dans ce restaurant devra atteindre les 1.000 durant les tous prochains jours, rappelant que cette action s'inscrivait dans le cadre de l'ancrage des valeurs de solidarité et d'entraide au sein de la société algérienne.

M. Boukhalfa a précisé également que la table de rupture du jeûne comporte tous les plats servis durant ce mois afin de permettre aux jeûneurs accomplir ce rite dans de bonnes conditions de santé.



Au service des familles



Le restaurant géant qui offre aussi une belle vue sur mer connaît une ambiance familiale marquée par une dynamique et un dévouement exceptionnels des jeunes bénévoles, garçons et filles, qui s'emploient dans un élan de solidarité exemplaire, à dresser les tables et à servir les personnes présentes, soulignant qu'un autre groupe s'occupe de la vaisselle et du rangement et autres actions de solidarité.

D'autre part, M. Boukhalfa a précisé que le restaurant a été scindé en deux parties à avoir un pavillon pour les familles et un autre pour les passagers, rappelant que plus de 200 bénévoles apportent leur contribution pour assurer le bon déroulement de cette opération de solidarité tout au long du mois de Ramadhan avec la collaboration d'autres bénévoles représentant d'entreprises publiques et privées, d'opérateurs économiques et d'autorités locales et de wilayas. De jour en jour, le nombre des bénévoles s'accroît, notamment après l'appel lancé sur la page Facebook de Ness El-Kheir pour permettre une meilleure organisation des groupes et pouvoir se relayer durant le mois de Ramadhan. Le projet national caritatif Rana Hna (Nous sommes là) initiée par l'association Ness El-Kheir à l'occasion du mois de Ramadhan 2017, est axé sur quatre actions de solidarité à savoir l'ouverture d'un grand restaurant de l'iftar à Bab El-Oued, la distribution de plus de 2.000 colis alimentaires dont 500 au profit des familles démunies à Alger et 1.500 autres à Biskra, Annaba et Oran, le lancement d'une opération de distribution de vêtements de l'Aïd au profit des orphelins et enfants des familles démunies, outre l'organisation d'une cérémonie de circoncision collective la nuit du 27 Ramadhan. Le grand projet de l'association Ness El- Kheir est le fruit d'une coopération réussie entre les organisations de la société civile, les services de la wilaya d'Alger, l'APW d'Alger, la commune de Bab El-Oued et un soutien remarquable des opérateurs économiques (publics et privés), des bienfaiteurs et des chargés de restauration, a affirmé M. Boukhalfa. Pour sa part, le chargé de restauration, Raïssi Hmimed, a précisé que les repas sont préparés suivant les conditions hygiène requises et selon les normes de qualité. Après une expérience d'une année dans les actions de bénévolat avec Ness El-Kkheir, aucun cas d'intoxication n'a été enregistré, l'objectif étant de servir de bons plats copieux à nos invités, a encore précisé M. Raïssi. Cette action, devenue une tradition annuelle, tend à «ancrer les valeurs de solidarité et d'entraide au sein de la société algérienne et à renforcer la citoyenneté», en apportant de l'aide aux démunis, a souligné M. Raïssi.

À ce titre, quelques jeunes bénévoles ont exprimé leur bonheur de contribuer à la préparation des repas au profit des familles démunies, affirmant, à ce propos, qu'ils n'hésiteraient pas à aider et à mener toute action dans ce sens. D'autres ont mis l'accent sur l'importance de ce genre d'initiatives à même de promouvoir les valeurs de solidarité et d'entraide au sein de la société, en émettant à cet égard, leur souhait de voir cette action caritative prendre encore de l'élan dans les prochaines années. (APS)