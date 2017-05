Grand angle : Les germes sont semés

L’arrestation du leader de la contestation populaire dans le Nord du Maroc, Nasser Zefzafi, va-t-elle pour autant effacer les traces que ne manqueront de laisser ces mois de colère de la population du Rif ? A supposer que le Makhzen arrive à réprimer le mouvement « Hirak », il n’est pas certain pour autant de pouvoir remettre le compteur à zéro. Car les germes ont été semés et, forcément, ils repousseront. Lundi tard dans la soirée, plus de 2.000 manifestants sont descendus dans les rues d'Al-Hoceïma, aux cris de « Nous sommes tous Zefzafi! » Preuve est ainsi donnée que le mouvement populaire, qui n’a eu de cesse de prendre de l’ampleur dans la région depuis octobre 2016, date de la mort d'un vendeur de poisson, broyé accidentellement dans une benne à ordures, n’est pas disposé à faire face à la répression qui s’abat sur lui. Et pour cause, l’indignation suscitée par la tragédie de la mort du jeune vendeur d’El Hoceima s’est mue au fil des mois en une contestation qui a pris une tournure plus sociale et politique. Le Rif, dénonçant sa marginalisation, a décidé d’exiger une plus grande attention et un développement qui jusqu’à présent lui tournaient le dos. Des demandes légitimes. Et les tentatives tardives des autorités marocaines de rattraper la situation en concoctant à la hâte des projets de développement pour la région, érigée en « priorité stratégique », tout en disant vouloir « favoriser la culture du dialogue », ne font que renforcer la population dans son sentiment d’injustice et de marginalisation. Les gens de cette région sont les laissés-pour-compte du Royaume chérifien, eux qui avaient, sous la houlette de Abdelkrim el-Khattabi, vainqueur du colonisateur espagnol, constitué l'éphémère république du Rif des années 1920. C’est dire qu’ils sont aujourd’hui décidés à récupérer leur honneur bafoué par un pouvoir « dictatorial »,

« corrompu » et « répressif». Ils sont décidés à en payer le prix. Et même si au bout des sacrifices ils perdront ce combat engagé pour leur dignité, ils auront la satisfaction d’avoir montré la voie en ouvrant une autre brèche dans la muraille du royaume qui, forcément, n’en sortira que plus affaibli. Après chaque tentative d’arrachage des jeunes pousses, il s’en trouvera un autre Nasser Zefzafi pour arroser les germes plantés dans les plaines et les montagnes frondeuses et rebelles du Rif.

Nadia K.