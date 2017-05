Péninsule coréenne : LA Tension à son paroxysme

La tension ne s’apaise pas dans la péninsule coréenne. L’attitude guerrière adoptée par Pyongyang et les Etats-Unis ne laisse présager aucune issue diplomatique à la crise qui sévit dans la région. Les deux parties se jaugent en usant parfois de termes peu orthodoxes.

Hier, la République populaire démocratique de Corée (RPDC) a qualifié de «provocation» le survol la veille de la péninsule coréenne par des bombardiers stratégiques américains B-1B, rapportent des médias. L'agence officielle KCNA a dénoncé «la tenue une nouvelle fois d'un exercice de largage de bombe nucléaire». Une formation de B-1B a décollé lundi à l'aube de la base américaine de Guam et s'est approchée à 80 km à l'est de Gangneung, une ville sud-coréenne sur la mer du Japon proche de la frontière, selon l'agence. Les appareils ont participé à des manœuvres américano-coréennes «frénétiques» auxquelles ont pris part un groupe aéronaval américain autour du porte-avion Carl Vinson et la marine des "marionnettes" de Corée du Sud, a dénoncé KCNA. Cette opération, survenue quelques heures après un nouvel essai par Pyongyang d'un missile balistique, est la seconde menée en quelques semaines par des B-1B, selon des responsables de Pyongyang. Le nouveau tir de missile s'est abattu en mer dans la zone économique exclusive du Japon, suscitant des condamnations des capitales étrangères. Il s'agit du troisième tir nord-coréen en trois semaines et du 12e depuis le début de l'année, alors que de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU interdisent à Pyongyang de poursuivre ses programmes balistique et nucléaire, et que Washington menace le pays d'une intervention militaire. Selon l'agence officielle KCNA, ce tir, a été un succès. «Le missile balistique a volé vers l'est où le jour se levait et a parfaitement atteint sa cible après avoir parcouru la moitié de la distance dont il est capable», a précisé l'agence nord-coréenne. Le président américain Donald Trump a estimé lundi sur Twitter que la Corée du Nord faisait preuve d'un «grand manque de respect» vis-à-vis de la Chine, alors que Pékin «fait beaucoup d'efforts!» M. Trump compte sur la Chine, seul allié du régime de Pyongyang, pour user de son influence sur Kim Jong-Un afin de le convaincre de suspendre ses programmes balistique et nucléaire. Ce nouveau test est intervenu deux jours après que les dirigeants du G7 ont qualifié de «menace grave» les tests nucléaires et de missiles nord-coréens. Ce tir laisse penser que Pyongyang tente de renforcer sa position dans l'éventualité de futures négociations avec Washington. Selon des analystes, la Corée du Nord n'a pas franchi la ligne rouge ultime, qui serait un essai nucléaire ou un test réussi de missile intercontinental. «Ce tir est une façon de dire au monde: +il ne sera pas facile de nous obliger à suspendre nos programmes militaires même si vous nous ramenez à la table des négociations+.» Le bras de fer entamé depuis des mois est parti pour durer malgré les bons offices de l’allié chinois.

M. T.