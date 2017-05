Le chiffre du jour : 20 émissions de bons conventionnels

La Banque centrale de Mauritanie (BCM) a annoncé, le 24 mai 2017, une émission prochaine de bons du Trésor, régie par des règles conformes à la loi islamique (Charia). Les montants et les dates d’émission de ces bons islamiques du Trésor n’ont pas encore été indiqués. Le gouvernement mauritanien est habitué de mobiliser des ressources, via la salle de marché de sa banque centrale. Depuis le début de l’année 2017, il a déjà procédé à plus de 20 émissions de bons conventionnels du Trésor.