Complexe agro-industriel de primeurs d’Ouargla : La géothermie au service de l’agriculture

L’entrée en activité du complexe agro-industriel de production de primeurs (légumes hors saison), par l’utilisation de la géothermie, implanté dans commune de Mégarine (nord d’Ouargla), est prévue avant la fin de l’année, a-t-on appris auprès des responsables de cette collectivité.

Couvrant une superficie de 250 hectares au niveau de la localité de Ghamra (périphérique ouest de Mégarine), ce complexe-pilote, dont les travaux de concrétisation sont au stade des dernières retouches, s’inscrit dans le cadre d’un partenariat international entre l’Office national d’irrigation et de drainage (ONID), et la société espagnole Alcantara Systems, a-t-on fait savoir. Le projet en question est composé, notamment de 10 hectares extensibles à 40 hectares de serres multi-chapelles, une pépinière consacrée à la production de plants de haute qualité, avec une chambre de germination, en plus d’une station de déminéralisation de l’eau d’une capacité de 750 m3/jour et d’une unité de manipulation pour le conditionnement, le traitement, le stockage et la commercialisation, selon la fiche technique du projet.

Ce futur complexe agro-industriel, dont la plus importante quantité de sa production sera destinée à l’exportation, permettra d’assurer une gestion rationnelle de la consommation d’eau, grâce aux techniques d’irrigation moderne, a expliqué la même source. Pour acquérir un savoir-faire dans le domaine de la production de primeurs, avec l’utilisation des techniques de culture géothermique, en utilisant des eaux chaudes à partir de forages albiens, un contrat de management a été signé entre les deux partenaires afin d’offrir des cycles de formation.

Le projet générera, une fois opérationnel, une centaine d’emplois, à raison de 10 postes/ hectare de serre, signalent les responsables de la commune de Mégarine. (APS)