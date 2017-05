Énergies renouvelables, Projet Atlas 1 : l’appel d’offres national et international lancé

L’appel d’offres national et international du projet algérien dénommé «Atlas 1», d’une capacité globale de 4.050 mégawatts, réparti en trois lots de 1.350 mégawatts chacun en énergie d’origine solaire de type photovoltaïque, vient d’être lancé.

L’annonce a été faite, hier, par le directeur général des énergies renouvelables, Noureddine Yassa, qui a indiqué que ce projet vise également à accélérer la mise en œuvre du programme national des énergies renouvelables qui ambitionne de réaliser 22.000 MW à l’horizon 2030. «Les investisseurs auront l’obligation du soumissionnaire d’engager des investissements pour la fabrication locale des équipements destinés à ces centrales solaires», a-t-il affirmé.

Dans ce contexte, le directeur général des énergies renouvelables, qui s’exprimait sur les ondes de la radio, a indiqué que le projet «Atlas 1» pour les énergies renouvelables comprend l’achèvement des installations pour la production photovoltaïque d’énergie solaire sur trois sites, de même qu’il vise à créer une industrie nationale de panneaux de production d’énergie solaire, d’adaptateurs, de câbles et autres équipements qui seront fabriqués localement.

Le responsable a appelé les investisseurs nationaux et étrangers à s’intéresser davantage au marché des renouvelables et à répondre nombreux à cet appel à investisseurs pour la production d’électricité, Selon lui, cet appel d’offres mettra en compétition les investisseurs «afin d’assurer un environnement favorable au développement des énergies renouvelables et de réduire le prix du kilowattheure à partir des énergies renouvelables».

De son côté, Chaher Boulakhras, président-directeur général de la Société d’électricité et des énergies renouvelables (SKTM, une filiale de Sonelgaz), a indiqué que son entreprise prévoit de produire environ 295 MW d’électricité avec les énergies alternatives dans plusieurs wilayas des Hauts-Plateaux, l’été prochain, et ce dans le cadre d’un programme visant la réalisation de 23 centrales de production de 350 MW d’électricité réparties à travers 14 wilayas du pays. Ce responsable a souligné que le champ est ouvert aux investisseurs privés depuis 2014 et précisé que la généralisation de l’utilisation de l’électricité produite par les énergies renouvelables nécessite la production de 3 000 MW.



Le Forum d’affaires Algérie - UE sur les énergies renouvelables en juin à Alger



Par ailleurs, et vu toute l’importance qu’accorde notre pays à ce genre d’énergie, il est prévu que l’Algérie abrite, le 13 juin prochain, un forum d’affaires dédié à l’investissement dans les énergies renouvelables, dans le cadre de la mise en œuvre de programme d’appui à cette catégorie d’énergie par l’Union européenne signé entre cette dernière et l’Algérie, en mars dernier. L’Algérie et l’UE avaient signé, le 13 mars dernier à Bruxelles, une convention de financement par l’UE d’un programme d’appui au développement des énergies renouvelables (ENR) et à la promotion de l’efficacité énergétique en Algérie, d’une valeur de 10 millions d’euros.

« Ce programme est déjà lancé, et les contrats sont identifiés et mobilisés. Après sa validation, le 13 mars dernier à Bruxelles, au niveau politique, il connaît maintenant une mise en œuvre opérationnelle», explique M. Ali Mokrani, directeur de la coopération avec l’UE, auprès du ministère des Affaires étrangères.

Le programme d’appui au développement des ENR par l’UE concerne la formation, la mise à niveau institutionnelle et législative, et la mise en relation d’affaires, selon lui. «Nous avons entamé la concrétisation de ce projet, pour permettre l’exécution de la stratégie algérienne visant à sortir de la dépendance des énergies traditionnelles basées sur le pétrole et aller vers les ENR», a-t-il dit.

À ce propos, il a indiqué que trois grands appels d’offres sont lancés qui concernent l’acquisition des équipements et la mobilisation des ressources humaines des côtés algérien et européen. «Nous sommes dans le dialogue stratégique de haut niveau politique, et aussi dans le segment opérationnel et de concrétisation de ce partenariat énergétique Algérie-UE», a-t-il enchaîné. Pour rappel, le Programme national de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique vise la mise en service d’une capacité de production d’origine renouvelable de 47 à 51 TWh à l’horizon 2030, dont plus de 9 TWh seront injectés dans le réseau d’ici 2020.

Actuellement, 16 centrales d’une capacité de 195 MW sont déjà fonctionnelles et injectent de l’énergie d’origine renouvelable dans le réseau.

Sarah A. Benali Cherif