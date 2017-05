Notre Forum de la Mémoire, Célébration de la journée internationale de l’enfance : Appel à la protection des enfants lors des conflits armés

Pour marquer la célébration de la Journée internationale de l’enfance, célébrée le 1er juin de chaque année, le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid, a organisé hier une conférence sur le risque des guerres sur les enfants.

La rencontre animée par le Dr Mohamed Lahcène Zeghidi, enseignant à l’université d’Alger et historien de renom, a été marquée également par des allocutions prononcées par Mme Saida Benhabylés, présidente du Croissant-Rouge algérien, M. Mohamed Bouallègue, commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA) et M. Debara Mohamed El Amine, conseiller à l’information au niveau de l’ambassade de la RASD.

Il est à mettre en avant que la conférence a été aussi rehaussée par la présence de représentants d’ambassades de plusieurs pays du monde arabe. Il faut dire qu’en cette veille de célébration de la journée internationale de l’Enfance, les conférenciers ont, tous attiré l’attention sur la souffrance vécue par de nombreux enfants à travers le monde, citant notamment le cas des enfants palestiniens, sahraouis, syriens et subsahariens.

Lors de son allocution, la présidente du Croissant-Rouge algérien et après avoir rendu vibrant hommage aux enfants du monde à l’occasion de leur journée internationale, a axé une bonne partie de son intervention sur une mesure qui a été prise depuis voilà maintenant près d’une année par la communauté internationale et qui est celle de sensibiliser «des bienfaiteurs du monde entier, qui font des dons en denrées alimentaires aux réfugiés sahraouis». Mme Benhabylès fera remarquer, dans ce cadre, que déjà, au préalable, les parts initiales données étaient pour «survivre seulement». Elle soutient que cette décision de revoir à la baisse les parts de denrées alimentaire données aux réfugiés sahraouis aura des conséquences néfastes sur les personnes les plus vulnérables, particulièrement les femmes enceintes et les enfants.

La présidente du Croissant-Rouge algérien mettra à profit sa présence au forum de la mémoire d’El Moudjahid, consacré à la célébration du 1er juin, pour «lancer un appel aux donateurs internationaux aux fins de ne pas tomber dans ce piège qui consiste, en fait, en la mesure déjà engagée et qui tend à affamer les réfugiés sahraouis», a-t-elle affirmé.

Poursuivant ses propos, Mme Benhabylès souligne que «le CRA qui est très proche de ces réfugiés fait tout ce qui est dans son pouvoir pour compenser les manques engrangés par la baisse des dons. Cela dit, nous ne pouvons pas aller très loin. Il est que temps que la communauté internationale se réveille. Il ne suffit pas de lancer des slogans et d’adopter des chartes». Elle ajoute, ensuite : «Les droits des enfants c’est bien beau mais où sont les droits des enfants syriens qui subissent des bombes, où sont les droits des enfants palestiniens, le droit des enfants, libyens, yéménites, des enfants de la Somalie,… et j’en passe ! ». En somme, pour la présidente du C-RA, « ce qui est révoltant, c’est ce décalage existant entre les discours de ces pays donneurs de leçons de droits de l’homme et la réalité sur le terrain ».



Une frange de la société qui paie les conséquences d’une situation dont elle n’est nullement responsable



L’intervenante signale d’autre part que «le CRA est également en train de se battre pour que ces espaces humanitaires internationaux, tels que le CICR, la Fédération internationale des Croix et Croissants-Rouges, l’organisation arabe des Croix et Croissants-Rouges deviennent une force de pression sur les grands décideurs de ce monde pour que ces derniers réfléchissent sur les conséquences de leurs décisions sur la situation humanitaire de bon nombre de pays sous développés ou en guerre». Aussi, elle rappelle que l’argent consacré aux guerres à travers le monde devrait être plutôt investi dans la formation, l’enseignement et la santé des enfants du monde et non pas dans les armes qui pourraient tuer les femmes et les hommes de demain.

Se succédant à la tribune, les intervenants qui portent tous dans leurs cœurs, les souffrances de leurs peuples, surtout celles des enfants qui grandissent dans un climat de peur et de terreur, se sont longuement exprimés sur le thème du jour.

Le commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Mohamed Bouallègue, a souligné que la situation des enfants vivant dans pays en guerre ou en conflits est la bêtise des adultes subie par l’innocence. «Dans ces cas là, c’est l’âme humaine qui est laminée, aplatie, écrasée, violentée et opprimée. Or, pour vivre comme il se doit, chaque enfant a besoin d’un environnement sain», met-il en relief. M. Bouallègue rappellera ensuite les différentes actions entreprises par le CRA en direction des enfants palestiniens et sahraouis qui bénéficient, notamment de moments de trêves et détente au sein des colonies de vacances algériennes.

Il fera part également part d’actions de coopération avec le Croissant-Rouge sahraoui ainsi qu’avec l’organisation onusienne UNICEF en vue de contribuer dans cette mission commune de sensibilisation quant à l’impérieuse nécessité, voire l’impératif de protection des enfants des conflits armées.

Convié à prendre la parole, le conseiller à l’information au niveau de l’ambassade de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), a pour sa part, vivement salué la contribution de valeur de l’Algérie, peuple et dirigeant, qui a toujours été à l’avant-garde de la défense et du soutien de la cause sahraouie.

Dans son intervention, le Dr Mohamed Lahcène Zeghidi a relevé que les enfants algériens ont beaucoup souffert tout au long des 132 ans de colonialisme et à travers 5 générations successives. Les conséquences de la guerre se sont étalées même après l’indépendance où de jeunes innocents ont été victimes d’explosions de mines anti-personnelles qui étaient mises sous terre durant la Révolution, par l’armée coloniale. Si nombreux sont ceux qui ont péri, d’autres en ont gardé des séquelles passant de simples blessures aux lourds handicaps. Aussi, le conférencier a insisté sur l’impératif d’éloigner les enfants des zones de conflits politiques, relevant que cette catégorie de la société souffre et qu’elle paye les conséquences d’une situation dont elle n’est nullement responsable.

La rencontre a été clôturée en beauté, en donnant la parole aux enfants qui ont exprimé leurs vœux d’un monde meilleur, d’un monde sans guerres et sans tristesse.

Soraya Guemmouri

Ce Que dit le Droit international humanitaire

La protection des enfants en temps de guerre est prévue par le droit international humanitaire, qui a force obligatoire aussi bien pour les États que pour les groupes armés non gouvernementaux. En leur qualité de civils, les enfants sont protégés par le DIH dans deux types de situation. Tout d’abord, s’ils tombent aux mains de forces ennemies, ils doivent être protégés contre toutes les formes d’abus. Ensuite, les civils qui ne participent pas aux hostilités ne doivent en aucune circonstance être la cible d’attaques. Comme les enfants sont particulièrement vulnérables, les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 fixent une série de règles qui leur accordent une protection particulière. Pas moins de 25 articles des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels mentionnent spécifiquement les enfants. Le droit des droits de l’homme contient également des dispositions spécifiques sur la protection des enfants contre les effets des conflits armés. C’est le cas de la Convention relative aux droits de l’enfant et de son Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Les parties à un conflit doivent respecter le DIH et les droits des enfants. Les combats ne doivent pas se dérouler au milieu d’une population civile. On peut mener une guerre sans violer les droits fondamentaux des civils ! Ceux qui ne respectent pas le DIH doivent avoir à répondre de leurs actes, afin qu’ils voient que le fait de violer le droit entraîne des conséquences. Les organisations humanitaires doivent pouvoir accéder sans entraves à la population civile, y compris aux enfants, afin d’apporter l’aide humanitaire nécessaire.

Soraya G.