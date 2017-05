Conseil National des Droits de l'Homme : Endiguer la maltraitance des enfants

Le Conseil national des droits de l'Homme a appelé hier les acteurs, institutionnels et non institutionnels, à davantage d'efforts afin d'endiguer le phénomène de la maltraitance des enfants, recommandant un renforcement des acquis à travers, notamment, un système éducatif de qualité. «Le Conseil national des droits de l'Homme, soucieux des cas de maltraitance d'enfance, signalés ici et là, exhorte tous les acteurs institutionnels et non institutionnels à redoubler d'efforts à l'effet d'endiguer ce phénomène», indique ce Conseil dans un communiqué rendu public à la veille de la Journée mondiale de l'Enfance célébrée le 1er juin de chaque année. Cette instance note que la commémoration de cette année a été placée sous le slogan des Nations unies selon lequel «rien n'est plus important que de bâtir un monde où nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité.» Afin d’endiguer ce fléau, le Conseil «recommande de renforcer davantage les acquis en la matière, de privilégier un système éducatif de qualité et de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant dans tous les cas». Le CNDH, consacré par les articles 198 et 199 de la révision constitutionnelle de 2016, estime que le 1er juin «est une occasion annuelle pour renouveler l'engagement en faveur de la protection des droits de chaque enfant se trouvant sur le territoire algérien», relevant que «cette commémoration en Algérie évoque des droits universels et inaliénables que l'Algérie s'est engagée à protéger à travers un cadre juridique adéquat».

A cet effet, la Constitution dispose, dans son article 72 que «la famille, la société et l'Etat protègent les droits de l'enfant. L'Etat prend en charge les enfants abandonnés ou sans affiliation. La loi réprime la violence contre les enfants...», note le CNDH, qui rappelle que l'Algérie a ratifié, le 19 décembre 1992, la convention international relative aux droits de l'enfant, cet instrument international ratifié par la quasi-totalité des Etats, qui édicte un ensemble de principes fondamentaux dont notamment la non discrimination, la priorité donnée à l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, de survivre et de se développer et le respect de l'opinion de l'enfant. (APS)