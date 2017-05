Disponibilité des produits et contrôle des prix : Le ministre de l’Agriculture rassure

Le nouveau ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazgui, a rassuré hier à Alger sur la disponibilité des produits durant le Ramadhan, dont essentiellement le lait en sachet, les viandes et les légumes, tout en relevant le suivi par les services de son ministère en matière de contrôle des prix et de la qualité. Dans une déclaration à la presse lors de l'inauguration du marché de solidarité, ouvert à l'occasion du mois de Ramadhan au niveau de l'esplanade du siège de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), M. Bouazgui a alors démenti l'existence d'une pénurie en lait en sachet : « Il n'y a pas de pénurie pour le lait en sachet, mais on a constaté des perturbations durant un ou deux jours et dans quelques localités seulement ». A ce propos, il a soutenu que cette perturbation avait été rapidement prise en charge, « la quantité de lait est largement suffisante et on a réglé rapidement les perturbations signalées ». Ces perturbations sont causées parfois par la spéculation, a indiqué M. Bouazgui qui a inauguré ce marché de solidarité avec les ministres, respectivement, du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, et de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Ghania Eddalia, ainsi que le secrétaire général de l'UGTA, Abdelmadjid Sidi Said.

Par ailleurs, il a fait valoir qu'un suivi quotidien du marché soit assuré pour tous les produits, et ce, notamment en matière de prix, de la qualité et de la disponibilité. Pour M. Bouazgui, le marché de proximité installé au niveau de la Centrale syndicale est représentatif des autres marchés au niveau national quant à la disponibilité des produits et les prix, citant la pomme de terre cédée entre 25 et 40 DA et un poulet à 500 DA. Concernant le contrôle, il a affirmé que son ministère et celui du Commerce étaient mobilisés ainsi qu'au niveau des services locaux de contrôle (wilayas et communes) : « Le marché est très stable et maîtrisé ». Questionné sur la prochaine campagne de moisson céréalière, le ministre a estimé qu'elle ne devrait pas connaître une baisse par rapport à l'année dernière. Pour rappel, plus d'une centaine de marchés spécifiques, dédiés à la vente des produits alimentaires de large consommation et d'habillement, ont été installés durant le mois de Ramadhan à travers 45 wilayas, dans le but de stabiliser les prix et de préserver le pouvoir d'achat des ménages à faible revenu. Dans la wilaya d'Alger, cinq marchés sont implantés au niveau du Palais des expositions (Pins Maritimes), à l'esplanade du siège de l'UGTA, à Bab El Oued, à Rouiba et à Chéraga. (APS)