Transport et Travaux publics : Visite inopinée de projets à Alger

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a effectué hier une visite inopinée à certains projets du secteur, à l’instar du projet d’extension de l’aéroport international d’Alger et d’autres projets routiers, indique un communiqué du ministère. M. Zaalane a inspecté les travaux d’extension de l’aéroport Houari Boumediène, lesquels permettront une fois reçu en 2018 de transporter jusqu’à 10 millions de voyageurs par an. Le taux d’avancement des travaux est estimé à 70%. D’un coût de 74 milliards de dinars, le nouvel aéroport sera doté d’un parking d’une capacité de 4.500 véhicules, 3 hangars d’avion et des pistes s’étalant sur 424.000 m², ainsi que 120 points d’enregistrement et 84 guichets de contrôle. Par ailleurs, le nouveau ministre des Travaux publics a visité le projet de réalisation d’une route (issue) reliant oued Ouchayeh à Baraki via un grand pont. Ce projet facilitera l’accès à l’aéroport, et la sortie directement vers Birtouta et la route nationale N1. M. Zaalane a également inspecté la route reliant le premier carrefour giratoire au second carrefour. Par ailleurs, le ministre a inspecté le projet relatif à l’aménagement de la baie d’Alger (Sablettes), qui sera équipée d’un parking de voitures destiné aux visiteurs de cette Promenade. Ce parking réalisé sur une superficie de 47.000 m² sera élargi pour recevoir 1.200 véhicules. (APS)