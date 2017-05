Aides aux familles démunies

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a affirmé hier à Alger que les aides destinées aux familles démunies à l'occasion du mois de Ramadhan ont été distribuées à travers toutes les wilayas du pays.

« Toutes les wilayas ont été couvertes » en matière d'aides destinées aux familles démunies à l'occasion du mois de Ramadhan, a indiqué la ministre en marge d'une visite, en compagnie de deux autres ministres, au marché de solidarité organisé par l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), avant de relever que la contribution de la tutelle dans ce domaine a atteint 7,47%, soit 780 millions de dinars.

Les walis ont été chargés de distribuer ces aides et les autorités locales d'établir les listes des bénéficiaires, a-t-elle ajouté, précisant que « l'opération d'assainissement des listes se poursuit ». Abordant le mode de distribution et la qualité de ces aides, Mme Eddalia a affirmé que « les dysfonctionnements enregistrés dans la distribution de ces aides ne concernent pas le ministère qui n'est pas responsable de l'acquisition de produits alimentaires avariés». (APS)