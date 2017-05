Pensions de retraite : Valorisation de 2,5%

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a annoncé, hier à Alger, une valorisation de 2,5% des pensions et allocations de retraite au mois de juin prochain, sur décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

«Le Président de la République a décidé d'une augmentation annuelle des pensions et des allocations de retraite de l'ordre de 2,5%, qui touchera 2,8 millions de retraités », a indiqué le ministre à l'occasion de l'ouverture d'un marché de proximité au niveau de la place du 1er Mai, ajoutant que ces pensions et allocations « seront versées au mois de juin avec effet rétroactif à partir du 1er mai dernier ». M. Zemali a indiqué que « cette hausse a été définie en prenant en compte les équilibres financiers et les capacités de la Caisse nationale des retraites (CNR) ».

M. Zemali qui était accompagné du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Mme Ghania Eddalia, et du Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, a souligné, que « l'incidence financière de cette mesure pour l'année 2017 est de l'ordre de 20 milliards DA ».

Il a relevé, dans ce sens, que le taux de la revalorisation a été défini en tenant compte des équilibres financiers et de la situation actuelle de la Caisse nationale de retraite (CNR), précisant que la dépense annuelle de la CNR est de l'ordre de 1.000 milliards DA. Il a souligné, à cet effet, « la nécessité de valoriser les pensions et les allocations de retraite, tout en assurant la pérennité du système national des retraites », rappelant que « rééquilibrer la situation financière de la CNR est un des objectifs du secteur ».

Le ministre a souligné, par la même occasion, qu'en tenant compte de l'année 2017, « le taux global des revalorisations a atteint, depuis 2010, près de 60% ». Pour sa part, Sidi Saïd a salué la décision prise par le Président de la République, indiquant que la revalorisation des retraites « constitue une des préoccupations de l'Union générale des travailleurs algériens».

Il y a lieu de souligner que la Caisse nationale des retraites gère au total quelque 2.880.180 dossiers de pensions et allocations de retraites, dont 2.016.817 retraites normales (âge 60 ans), 594.247 retraites proportionnelles, 261.717 retraites sans condition d'âge et 6.892 retraites versées à l'étranger. L’augmentation des dépenses d'une manière « constante » est due à l'augmentation du nombre de bénéficiaires de cet organisme à caractère « hautement social », a-t-on expliqué.



Mise en place d’un dispositif d’aide à domicile



Les dépenses mensuelles de la Caisse nationale de retraites (CNR) en matière de pensions et allocations de retraites ont atteint près de 86 milliards DA en 2016, en hausse de près de 18% par rapport à la moyenne mensuelle de 2015, a-t-on ainsi appris auprès de la Caisse qui prévoit donc, des dépenses de 1.000 milliards DA pour toute l’année en cours. « La dépense mensuelle de la CNR est passée de 73 milliards de dinars en janvier 2015 à près de 85,7 milliards de dinars en mai 2016, en matière de pensions et allocations de retraites », est-il encore spécifié.

S’agissant de la dépense annuelle, il faut rappeler que le montant est passé de 797 milliards DA en 2014 à 507 milliards DA uniquement pour le premier semestre (janvier-juin) de 2016, une somme qui va dépasser les 1.000 milliards DA pour toute l’année en cours, soit une augmentation de 200 milliards DA durant cette période de référence (2014-2016).

Pour améliorer la qualité des prestations servies aux retraités, la Caisse a entrepris plusieurs actions, notamment, en matière de suivi permanent du traitement et l'allégement lié à la constitution des dossiers de retraite, notamment, en ce qui concerne l'accès au registre national automatisé d'état civil et le suivi des travaux des commissions nationales et locales de recours.

La tenue régulière et périodique (tous les mois au niveau local et tous les trimestres au niveau national) de réunions de travail avec le partenaire social pour le maintien du climat social et la participation aux travaux du comité sectoriel chargé de la simplification et l'amélioration des procédures administrative, notamment, pour le déploiement du guichet polyvalent à travers l'ensemble des agences locales de la CNR, figurent parmi ces actions.

La caisse a également procédé au renforcement et à la redynamisation des cellules d'accueil du citoyen, de la communication et de l'écoute sociale, au niveau de l'ensemble des agences locales de la CNR, et ce dans le cadre du travail de proximité. Pour l'intensification des démarches dans le cadre du dispositif d'aide à domicile, au profit des catégories particulières de retraités et leurs familles (handicapés, invalides et dépendants), la caisse a procédé à une formation des assistantes sociales en vue d'optimiser et d'améliorer leurs actions sur le terrain.

Au plan de la modernisation des méthodes de gestion, la mise en œuvre du plan directeur informatique constitue un outil performant de gestion moderne, intégrant les différentes fonctions liées à la liquidation et au paiement des prestations de retraite, précédemment exécutées soit manuellement, soit au niveau de plusieurs logiciels séparés. La CNR a également procédé à la diversification des modes de paiement des pensions et allocations de retraites à travers le canal bancaire (BDL) à compter du 1er juillet 2015 et qui touche 43.239 retraités déjà au 30 juin 2016. Le plan de modernisation prévoit aussi le lancement d'une opération de gestion électronique des documents (GED) des dossiers de retraites dont la phase de numérisation qui constitue l'étape la plus importante est en cours de finalisation.

