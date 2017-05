Eclairage : L’économie, enjeu principal

Soumise à une stricte austérité depuis l’éclosion de la crise induite par la chute des prix du pétrole, notre économie peine à réaliser une croissance soutenue. Donc, le temps presse pour l’Algérie, qui a besoin de diversifier son économie. Or, sans l’engagement de l’ensemble des acteurs, il ne peut y avoir de décollage économique possible. Sur ce sujet ; en particulier, le gouvernement Tebboune s’est résolu à mettre les bouchées double pour atteindre les objectifs de croissance. Ainsi, de l’économie aux attentes sociales, en passant par les investissements nécessaires à la relance de l’économie, l’amélioration du climat des affaires, la réduction des importations et la préservation du pouvoir d’achat du citoyen, les enjeux pour le gouvernement Tebboune, sont nombreux et déterminants pour l’avenir du pays. Ainsi, sur tous les sujets économiques, M. Tebboune sera omniprésent et omnipotent. Le Premier ministre disposera de marges de manœuvre, en particulier dans le secteur économique, surtout qu’il avait engrangé aussi un soutien de poids, celui de l’UGTA et du patronat, qui avaient exprimé leur engagement avec le nouveau gouvernement. Avec un taux de chômage en augmentation chez les jeunes et une croissance essentiellement due à la reprise des exportations de pétrole, l’économie est l’enjeu principal pour ce gouvernement. Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, loin d’être un novice sur la scène politique et économique nationale, a d’entrée insisté sur la priorité qui doit être donnée à l’économie, axée sur la production et les investissements nationaux. Il prône une économie forte dans une Algérie qui protège et solidaire. En fait, n’ignorant rien de la mécanique et des rouages politiques et économiques du pays, il entend refonder et redynamiser l’économie, en instaurant une meilleure gouvernance. En la matière il a eu à cœur aussi d’endosser sans tarder son costume de Premier ministre prêt à affronter tous les écueils à commencer par celui de la bureaucratie. Tout se jouera sur l’économie, le Premier ministre actuel capitalise sur son expérience et promet un programme économique agressif. Ce que le gouvernement a décidé est considérable et cela va dans la bonne direction, selon des observateurs. Après les mots, tous les messages d’optimisme affichés ces derniers jours, du concret : Tebboune s’engage à redonner des couleurs à l’économie en accélérant sa diversification qui passe par une relance de l’industrie, l’agriculture et les services. Au nom de la croissance économique et de l’emploi et pour résister au discours alarmants, le gouvernement semble désormais décidé à faire avancer les choses plus vite, plus loin et de manière très concrète. Dans ce sens, les membres du gouvernement se sont inscrits dans le discours tenu par le Premier ministre qui veut donner une nouvelle impulsion à l’économie, mise à mal par la chute des prix du pétrole. Il s’agit surtout de la préservation de l’économie et de la production nationale par la réduction des importations des produits fabriqués localement. Le pays s’est engagé dans une politique de réduction des importations qui ont atteint un niveau insupportable, qui tourne autour des 60 milliards de dollars ces deux dernières années, et ce à travers l’introduction des licences d’importation, ce qui a permis de réduire ce chiffre à 46 milliards de dollars», a affirmé le Premier ministre, ajoutant que le secteur «s’emploie à réduire cette facture de 10 autres milliards de dollars cette année, notamment par la réduction des importations des produits accessoires d’environ 6 à 7 milliards de dollars».

Farid Bouyahia