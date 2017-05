M. Mustapha Mékidèche, vice-président du Cnes : « Prioriser le capital humain »

Le nouveau gouvernement réunis, lundi, sous la présidence du Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune a fait des questions du logement, de l’éducation et de la santé, des priorités. Le vice-président du Conseil national économique et social estime, à ce propos, que «le fait de mettre en priorité la continuité du développement du capital humain est logique, tant il s’agit d’un pré-requis» qui nous permet de nous «inscrire dans le long terme de l’émergence».

M. Mustapha Mékidèche considère «qu’on ne peut imaginer qu’un pays puisse émerger si le minima d’un système éducatif, de santé, ne sont pas disponibles». L’invité de la rédaction de la Chaîne III de la Radio nationale affirme que, «Cette politique mise en place depuis presque dix ans marque déjà des progrès et fait que l’Algérie est sur le podium africain en matière d’indice du développement humain. C’est un aspect qu’il faut maintenir ». Néanmoins, il faut se mettre à l’évidence que «Tout gouvernement qui prend en charge les affaires du pays est confronté au principe de réalité», rappelle le représentant du Cnes. Et d’expliquer que, «ce principe fait que nous allons rentrer, après l’Aid dans la quatrième année de crise». En juin 2014, précisera-t-il, «le choc a été brutal et les conséquences ne sont toujours pas évaluées à leur juste impact, à la fois, sur les finances publiques et également sur nos équilibres extérieurs». Le fait est «que nous sommes sur une situation contraignante, sur le plan budgétaire et de nos équilibres extérieurs». Par conséquent, dira-t-il, il faudra tenir compte de ces éléments «pour, à la fois faire les arbitrages budgétaires au titre notamment de la loi de finances de 2018 et pour s’inscrire dans une vision de long terme qui consiste à produire chez nous l’essentiel de ce que nous consommons». A la question de savoir quelle conduite devra adopter l’Algérie, dans la prochaine phase, l’invité de la rédaction rappellera que «nous sommes inscrits dans une perspective triennale en matière budgétaire et qu’il y a deux hypothèses qui sont validées, à savoir celle d’avoir une ressource pétrolière assise sur 50 dollars et secundo, un plafonnement des dépenses». Par conséquent, «Il va falloir rationaliser les dépenses, éviter les gaspillages des ressources, revoir les politiques de distribution pour cibler les ménages et les activités qui ont besoin d’être soutenus par le budget de l’Etat».

La démarche vise à «éviter que les déficits commerciaux ne continuent à s’accumuler et que ça fassent des pressions sur la balance des paiements du pays, car c’est un véritable problème». Selon M. Mékidèche, il est légitime de rationner les importations de certains produits, qui peuvent largement être produits localement. Aussi, «les mesures prises ne consistent pas à verrouiller le commerce extérieur, le Premier ministre ayant clairement expliqué que «nous allons respecter nos engagaments internationaux notamment dans le cadre des accords commerciaux avec nos partenaires de l’UE et de la Grande zone arabe de libre échange», indiquera le vice-président du Cnes. Toutefois, il ne s’agit pas simplement «de recourir à des contingentements, car il y a d’autres manières de limiter par l’exigence de normes et de standards qui vont permettre à tel produit d’entrer ou pas selon nos propres standards». Concernant la problématique du financement de l’économie, dans cette phase de crise, le vice-président du Cnes estime qu’en référence au «principe de réalité», il y a lieu de reconsidérer notre modèle de consommation, notamment dans le domaine de l’énergie qui est subventionnée et qui est le premier gisement à rationaliser en diminuant la consommation et en agissant graduellement sur les tarifs. «Il va falloir ainsi donner un prix à ce qui considéré comme gratuit, en ciblant ceux qui ont en besoin, c’est-à-dire les ménages dont les revenus sont les plus bas». L’invité de la rédaction souligne que «l’exercice est déjà engagé et s’inscrit dans une vision de long terme d’émergence qui tienne en compte aussi des questions de la sécurité et de la disponibilité des infrastructures de base, dont nous avons réalisé l’essentiel». L’essentiel consiste maintenant à avoir « la vision de produire le maximum de biens et de services par notre propre secteur privé de façon à substituer à l’importation». Dans cette optique, «le nouveau modèle insiste sur le fait de ne plus s’appuyer uniquement sur le financement budgétaire et revenir à la mobilisation de l’épargne». En fait, «ce n’est plus possible de continuer avec des pressions sur le budget de l’Etat tout en sachant que nous avons des capacités financières non bancarisées, dans le secteur informel. C’est un problème de sécurité nationale», insiste le vice-président du Cnes.

D. Akila