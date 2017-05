Désignation des chefs de groupes parlementaires : L’APN se structure

Une fois installée, la nouvelle composante de la 8e législature s’engage dans une autre étape de sa structuration interne : se doter d’un groupe parlementaire pour une formation politique siégeant à l’APN constitue, en effet, l’option incontournable dans la vie parlementaire du pays.

Dans nos mœurs politiques, un groupe parlementaire est très souvent composé d’élus d’une seule formation politique qui parvient à faire valoir ses prises de positions vis-à-vis des textes de loi et autres questions débattues à l’APN. Avec la nouvelle Assemblée dont la composante a été installée le 23 mai dernier, la tradition de procéder à la constitution de groupes parlementaire se perpétue, et il y a des partis qui n’ont pas perdu beaucoup de temps dans la désignation des chefs de leurs groupes respectifs.

C’est le cas du RND, dont le choix s’est porté à l’unanimité sur le député Belabes Belabes pour présider le groupe parlementaire du parti qui vient d’augmenter, faut il le rappeler, de 40% le nombre de ses députés à l’APN, en réalisant un score de 100 sièges obtenus à l’issue des législatives du 4 mai 2017. Si la formation d’Ahmed Ouyahia a ainsi fait valoir la célérité dans la mise sur pied de son groupe parlementaire, la question est loin d’être tranchée du côté du FLN qui conserve sa majorité à l’APN (161 sièges). Pour cette formation, il convient de rappeler que c’est l’actuel ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua qui avait assumé jusque là, le rôle de chef du groupe parlementaire du parti durant la précédente mandature. M. Khaoua étant désormais nommé ministre, le «privilège», de conduire les députés du FLN suscite beaucoup de convoitise, apprend-t-on de sources concordantes.

C’est à telle enseigne que pour Djamel Ould Abbes, SG du parti, le fait, de trancher définitivement sur cette question est loin de constituer une simple sinécure le moins que l’on puisse dire. L’on souligne dans le même sillage que trois députés du FLN, en l’occurrence Mouadh Bouchareb, Abdelkader Hadjoudj et Feth Allah Chabani se livrent, chacun à des tractations dans le but évident de remplacer M. Tahar Khaoua à la tête du groupe parlementaire du FLN. S’agissant des partis d’obédience islamiste, le député Nacer Hamdadouche est désigné chef du groupe parlementaire de l’Alliance MSP-FC, tandis que Lakhdar Benkhellaf, candidat déchu à la présidence de l’APN dirigera, quant à lui le groupe parlementaire de l’Union Nahdha, Bina, Al Adala. Le fait même que les partis islamistes siégeant à l’APN se sont ainsi scindés en deux groupes parlementaires, ce n’est là qu’un argument de plus, certifiant de l’incapacité de ce courant politique à se restructurer en un seul parti. S’agissant des indépendants, c’est le député Mohamed Osmani qui a été choisi, indique t-on, pour présider leur groupe parlementaire composé de 28 élus dont 3 femmes. Les résultats du scrutin du 4 mai ont permis aux indépendants de réaliser une véritable percée en matière de représentation à l’APN. Leur score les place en quatrième position après le FLN, le RND l’Alliance MSP-FC. Avec ces 19 sièges obtenus au terme des législatives, le parti TAJ a préféré confier la chefferie de son groupe parlementaire au député Mustapha Nouassa, souligne de source fiable. S’agissant des autres des formations siégeant à l’APN, il convient de dire qu’il est difficile, voire impossible pour un parti comme le RCD, qui ne compte que 9 députés, de pouvoir se doter d’un groupe parlementaire.

Pour cause, un groupe parlementaire doit réunir en son sein 10 députés au minimum comme le stipule le règlement intérieur de l’APN.

L’article 52 du même règlement ne stipule que la création d’un groupe parlementaire ainsi que sa dénomination, la liste des membres, le nom du président et les noms des vices-présidents sont annoncés lors d’une séance plénière de l’APN.

Les différents groupes parlementaires disposent des moyens matériels et humains, proportionnellement à leur importance numérique pour garantir le bon déroulement de leurs travaux, comme indiqué dans le même article de loi. Dans l’article 53, il est clairement signifié que toute modification dans la composition d’un groupe parlementaire, qu’elle résulte d’une démission, d’exclusion ou d’une nouvelle adhésion est publiée au Journal Officiel après sa communication au Bureau de l’Assemblée par le groupe et le cas échéant, le député concerné .

