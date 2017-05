AADL1 : Remise des clés des 3.300 logements à Sidi Abdallah

L'Agence d'amélioration et de développement du logement (AADL) a entamé hier l'opération de remise des clés des 3.300 logements de type location-vente à Sidi Abdallah (Alger) au profit des souscripteurs au programme de 2001-2002.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Youcef Cherfa, qui a présidé la cérémonie de remise des clés, a affirmé que la distribution de ce nouveau quota de logements constituait «un signal fort de la poursuite du programme à travers l'ensemble des wilayas du pays conformément au planning arrêté aux fins de clore le dossier AADL 1 et d'entamer directement la distribution de logements au profit des souscripteurs au programme AADL 2».

Pour sa première sortie sur le terrain après sa nomination, M. Cherfa a fait part de sa détermination «à poursuivre la mission initiée par le Premier ministre, avec autant de dynamisme et au même rythme pour mettre en œuvre le programme du Président de la République visant à résorber la crise de logement et éradiquer l'habitat précaire».

«Le programme de réalisation de logements en Algérie, secteur étant inscrit au titre des priorités pour ce qui est des dépenses publiques, se poursuivra jusqu'à son parachèvement», a-t-il ajouté. La Caisse nationale du logement (CNL) devrait verser près de 60 milliards de dinars au titres des redevances dues aux maîtres d’œuvres chargés de la réalisation des projets de logement dans les formules Location-vente» (AADL) et logements publics locatifs (LPL-social), a souligné le ministre, rappelant que la CNL avait débloqué la semaine dernière plus de 74 milliards de dinars.

Ces efforts permettront de garder le même rythme de réalisation enregistré durant les dernières années, en prévision de la réception de près de 300.000 logements en 2017, ajoute le ministre.