De Portland à El Hoçeima

A bien scruter l’horizon en ces temps de léthargie ramadhanesque, quatre faits (ou méfaits, c’est selon) attirent l’œil : d’abord, sous nos murs, à l’est et à l’ouest, la Libye qui se consume sous le feu nourri de brigades et de milices, et le Rif qui frémit sous la brise de Zefzafi. Plus loin, le dialogue entre deux présidents, Macron et Poutine, l’un pour affirmer son statut de chef d’une puissance à respecter et l’autre, juste pour se délester de quelques menues sanctions qui freinent sa marche inexorable vers la Grande Russie. Enfin, ce suprématiste blanc (pléonasme ?) qui est devenu vert devant un fichu et qui a tailladé la gorge de deux personnes avec la lame de son coutelas de survie (!). A un jet de pierre des bombardements-représailles égyptiens, les affrontements font rage. Brigades loyales au gouvernement d’union nationale, celles alliées à l’ex-Premier ministre, l’armée de Haftar, les miliciens de Mosrata et une nuée de groupes terroristes venus de partout, attirés par l’odeur de la poudre et… de l’argent. Bref, un capharnaüm inextricable qui éloigne chaque jour la Libye de la paix et la prospérité qui lui sied.

Dans le Rif, on se demande si Nasser Zefzafi est un leader digne descendant de Moulay Muhand ou un opportuniste nourri d’obscurantisme ? Considérations éloignées des réelles revendications d’une population montagnarde qui n’aspire qu’au vivre mieux. Le bal des ministres dans la région arrivera-t-il à apaiser la grogne. Quant à Zefzafi, il traîne l’« atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat » comme un lourd boulet médiéval, il aura grande peine à se dépêtrer de ses chaînes.

A Portland, la caricature du Redneck, raciste hargneux et d’une ignorance sidérale a frappé. Nourri à l’extrémisme religieux et racial, ce profil est malheureusement très (ou trop) répandu aux Etats-Unis. Victimes d’un battage médiatique surréaliste et d’un flot continuel d’images savamment choisies, ce genre d’Américain explose à la moindre étincelle. Là, il a rencontré deux petites musulmanes dans une rame de métro, c’était trop pour lui et sa lignée.

A Versailles, le coq a défié l’ours par des gestes et des mimiques savamment préparés. L’ombre d’Al Assad planait sur cette rencontre. On a dit que Macron en rajoutait un peu et que Poutine suivait le pas l’air amusé. Derrière les dorures de la rencontre, aucun analyste n’a pu en tracer les contours, sauf quelques supputations triomphalistes à la veille des législatives dans l’hexagone.

Kamel Morsli