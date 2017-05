Dans la lucarne : Qui veut déstabiliser l’USMBA ?

A quelques jours de la fin du championnat national, certains clubs de Ligue1 ne semblent pas vivoter dans la sérénité que tout le monde aurait souhaitée. De plus, ces clubs sont, du moins pour la plupart, dans une position plus ou moins confortable sur le plan des résultats techniques. C'est ce qui rend les spécialistes perplexes devant certaines sorties pour le moins inattendues de quelques joueurs rendant la situation d'ensemble des plus intenables. Tout le monde sait que le nouveau promu, l'USMBA, est en train de vivre une saison sportive pour le moins exceptionnelle. Elle aurait été encore meilleure s'il n'y avait pas «l'éclosion» de faux problèmes au sein de ce club, qui venait de perdre son ancien président feu Bousenada que dieu ait son âme. Cette sympathique formation de l'USMBA a réussi avec tact et culot à déjouer tous les pronostics en se classant, au «nez et à la barbe» des «grosses cylindrées», à la 3e place avec 45pts. Il y a lieu de mettre en exergue le fait que nombreux sont ceux, en début de saison, qui n'ont misé aucun «sou» sur cette équipe qui avait été bloquée, dès le départ, par des ennuis financiers. L'ex-Wali de Bel Abbès avait joué un rôle pour le moins prépondérant, puisqu'il est parvenu à régler la situation d'ensemble du club sur tous les plans. D'où le calme qui avait envahi toute l'équipe, surtout après le retour de Chérif El Ouazzani qui était démissionnaire de son poste avant qu'il ne revienne à de meilleurs sentiments. L'équipe, faut-il le rappeler, s'est métamorphosée en pratiquant un football considéré, d'ailleurs, comme le meilleur avec celui du RCRelizane que nos clubs produisent sur un terrain de football durant le présent exercice. Certes, on voit aujourd'hui, le MCA qui s'est nettement amélioré, l'USMA, l'USMH, mais les abassi ont ébahi tout leur monde. C'est ce qui fait que les observateurs ne comprennent pas qu'aujourd'hui, on entend, çà et là, la «grève» pour le boycott des entraînements par les joueurs du fait qu'ils n'ont pas perçu leurs arriérés de salaires, primes… C'est vrai que la situation financière est le nerf de la guerre, mais... Là, nul ne peut le nier ou philosopher sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que cette équipe de l'USMBA n'a pas besoin de ce qui lui arrive actuellement, elle qui est qualifiée en demi-finale de la coupe d'Algérie où elle se mesurera au CRB le 20 juin prochain dans son fief du 20-Août. Il faut dire que la domiciliation compte peu pour celui qui est animé d'une farouche détermination. Il y a aussi le championnat national où les gars de la Mekerra sont à quelques encablures pour monter sur le podium et mériter quelque chose de positif sur le plan des compétitions africaines. D’ailleurs, ils le sont après le nul ayant sanctionné le match NAHD-USMA comptant pour la mise à jour de la 27e journée de Ligue1. Alors pour qu'elles raisons certains, dans l’ombre, ont attendu ce moment précis pour tenter de perturber le club ? Le mystère reste entier. Ce qui est sûr, c'est que cette équipe, drivée par Chérif El Ouazzani, n'a pas fini d'étonner. Elle est capable de remettre en cause tous les pronostics des uns et des autres pour peu que les joueurs, les supporters, les dirigeants restent solidaires autour de l'équipe. Ce qui peut leur permettre d’éviter les tentatives de déstabilisation dont le club est confronté ces derniers temps. L'USMBA a besoin de calme pour retrouver sa voie et le but qu'il lui a été assigné par sa direction, même si le président actuel menace de démissionner face à la pression et la manipulation.

Hamid Gharbi