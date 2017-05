Ligue1 (27e journée-mise à jour), NAHD 1 - USMA 1 : Les usmistes voient jaune

L’USM Alger a raté l’occasion de revenir sur le podium à l’occasion du derby face au NA Hussein Dey. Les poulains du technicien suisse Paul Putt ont été tenus en échec par les camarades de Gasmi au terme d’une rencontre assez plaisante (1-1). Les Rouge et Noir de la capitale pointent toujours à la quatrième place du classement. De son côté, le NAHd a officialisé son maintien en Ligue Une, à l’issue de cette rencontre comptant pour la mise à jour de la 27e journée. Cette partie a démarré sur les chapeaux de roues. Se sont les protégés du coach français, Alain Michel, qui ont ouvert les hostilités. 5’, Combassa parvient à tromper la vigilance de Zemmamouche d’un tir puissant à la limite de la surface de réparation. Il venait de chiper le cuir à Koudri, qui a tenté le drible pour lancer la relance. Cependant la joie des joueurs du Nasria fut de courte durée. Les Usmistes sont parvenus à revenir à la marque deux minutes plus tard seulement, par l’intermédiaire de Meziane. Légèrement décalé sur le côté gauche, l’attaquant use d’un crochet intérieur pour éliminer la défense nahdiste, avant de loger le cuir dans la lucarne opposée d’un tir croisé. L’essentiel de la rencontre a ainsi été réalisé dans les dix premières minutes. Pour le reste, les deux formations ont gratifié le public présent au stade du 5-juillet d’une partie riche en occasions. En effet, dans cette rencontre, plutôt ouverte, les deux teams se sont pratiquement rendu coup pour coup. « On s’est vraiment compliqué la tâche dans cette rencontre où nous étions dominateurs. On savait que ça allait être difficile, mais d’un autre point de vue, nous n’avons pas su exploiter les nombreuses occasions. Je continue à croire à une place au podium. Nous n’allons pas baisser les bras», a déclaré le coach de l’USMA à la fin de la rencontre. Pour sa part, l’entraîneur du Nasri s’est montré satisfait du résultat. «Le plus important dans un derby est de ne pas perdre. Tout était réuni pour réaliser un bon match. Nous avons produit un beau jeu et nous aurions bien pu faire mieux. Néanmoins, ce résultat équitable nous convient parfaitement», a indiqué Alain Michel.

A noter que l’équipe réserve du NAHD s’est imposée face à son homologue usmiste par le score fleuve de 6 à 0. L’attaquant de l’USMA, Ziri Hamar, qui revient de blessure, a pris part cette déroute inexplicable.

Rédha M.