Coupe de la CAF (phase de poules-3e journée) : Les mouloudéens à Mbabane

La formation mouloudéenne du président Omar Ghrib a quitté le territoire national, lundi en soirée (23h), à bord d’un vol spécial direct Alger-Swaziland. Il est clair que le doyen des clubs, qui avait été salué à l’aéroport Houari-Boumediène par le président du club, a le moral au beau fixe.

En effet, il reste sur une convaincante victoire, dans le derby du centre, contre le CRB, une équipe qui avait tout fait pour assurer définitivement son maintien. Avec 36pts dans son compteur, cette équipe, mathématiquement, n’a pas encore assuré son avenir en Ligue1. Le succès sur le CRB, sur un but de Hachoud (penalty), leur avait fait beaucoup de bien, puisqu’ils ont réussi à retrouver leur deuxième place et surtout réduisent l’écart sur l’ESS à quatre points seulement. A trois journées de la fin du présent exercice, rien n’est encore définitif. Ceci dit, et malgré le long voyage et la fatigue (plus de 12h de vol), les vert et rouge restent optimistes pour réaliser un très bon résultat, ce vendredi, à partir de 14h (heure algérienne). Ils affronteront cette redoutable formation de Mbabane qui est l’équipe de la capitale du même nom. Lors de la 2e journée de cette compétition, elle avait battu le représentant sud-africain de Platinum Stars sur le net score de 4 à 2.

Ce qui inquiète Mouassa, cependant, demeure les absences et les blessés, puisque l’équipe est partie amoindrie de plusieurs joueurs (titulaires) dont Kacem et Bouhenna qui sont suspendus. Toutefois, Kacem a tenu à faire le voyage afin de soutenir les siens qui ont un besoin pressant de «voix». Il faut dire que les mouloudéens devront faire très attention à la chaleur du fait que le match se joue en diurne (14h). C'est-à-dire qu’ils doivent faire preuve de retenue et doser comme il le faut leurs efforts. Indirectement, il y a lieu de chercher au maximum l’efficacité qui fera la différence immanquablement. Le chef de la délégation mouloudéenne, Abdelouahab, espère que tout aille dans le bon sens. Ce sera aussi le cas du manager du club, Nacer Bouiche. Il y a lieu de relever que tous les ingrédients sont réunis, même si le MCA n’affrontera cette équipe de Mbabane qu’avec seulement seize joueurs. Les autres comme Seguer, Bouguèche et Zerdab sont blessés. En dépit de cela, les Algériens, qui retourneront au pays juste après le match, avec une escale en Afrique du sud pour faire le plein de kérosène, sont décidés à «vendre chèrement» leur première place actuelle. Il est vrai qu’avec le retour de Azzi et Chérif El Ouazzani, Mouassa aura des solutions à ses problèmes qui lui triturent les méninges. Il est vrai que le rôle de Bouhenna au sein de l’axe et Kacem au niveau de l’entre jeu laisseront certainement un vide. Néanmoins, le jeune Chérif El Ouazzani pourrait faire l’affaire comme il l’avait prouvé dans le championnat national de Ligue1. Si les mouloudéens parviennent à rééditer leur prestation devant le CSSfax (Tunisie), ils seront hors d’atteinte, c’est le moins que l’on puisse dire.

H. G.