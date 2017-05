Regard : Victimes d’insouciance

L’Algérie, à l’instar des autres pays, célèbre la Journée mondiale de la lutte contre le tabagisme. Un mal qui se répand, devenant ainsi un véritable problème de santé publique. Source de plaisir pour certains, vice pour d’autres, ce fléau prend de plus en plus, d’ampleur en dépit de toutes les mises en garde des médecins des dangers de cette addiction sur la santé. Fumer, fait partie, en effet, des comportements et des gestes quotidiens de nombreuses personnes qui se soucient apparemment peu des conséquences de la nicotine à long terme. Aujourd’hui, la cigarette est présente partout, y compris dans les endroits censés être « immunisés » contre ces fumées qui nous tuent à petits feux. À tel point que l’on ne s’étonne plus de croiser des enfants s’adonner à cette pratique, érigée carrément en phénomène social. On ne meurt plus de vieillesse, hélas, mais de maladies causées par tout ce goudron qui pollue l’atmosphère, noircit et traumatise même nos pauvres poumons, désarmés, face à ce cauchemar aussi bien dans les foyers, les lieux de travail, les écoles et les places publiques. Le nombre de fumeurs, donc par la même de cancers causés par le tabagisme, en nette évolution chez-nous, donne des sueurs froides au dos ; pourtant on continue à ignorer cette réalité. À l’heure de la diversification des moyens de communication, nonobstant les publicités mensongères attirés par le gain facile qui font miroiter aux « accros » les marques de cigarettes, seule la sensibilisation et l’information est à même de dissuader les fumeurs, de redresser les comportements et sans doute, éviter de martyriser chaque jour nos poumons.

Samia D.