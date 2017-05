Célébration de la journée sans tabac : Une menace pour le développement

Au même titre que les autres pays, l’Algérie célèbre aujourd’hui la Journée mondiale sans tabac 2017, sous le slogan «Le tabac : une menace pour le développement». Cette année, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fixé des objectifs pour lutter contre le tabagisme.

L’OMS appelle les pays à établir des priorités et à accélérer les efforts de lutte antitabac dans le cadre de leurs actions par rapport au Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Tous les pays peuvent tirer profit de la lutte efficace contre l’épidémie de tabagisme, avant tout en protégeant leurs citoyens contre les dangers du tabagisme et en réduisant ses conséquences économiques sur les économies nationales. Le but du programme de développement durable ainsi que ses 17 objectifs mondiaux c’est de veiller à «ne laisser personne à l’écart».

En Algérie, selon les spécialistes de la santé, le tabagisme constitue une épidémie en pleine expansion. Il est à l'origine de plus de 30 maladies, notamment des cancers, tels ceux des poumons, de la gorge, du nez, du col de l'utérus, de la bouche et de la vessie. 30.000 nouveaux cancers, dont plus de 30% liés au tabac, sont enregistrés chaque année en Algérie, dont 9.000 cancers du poumon. Outre cette grave pathologie, la consommation de tabac provoque des maladies vasculaires, cardiaques, digestives et urinaires. Des études réalisées ont conclu que 40% des hommes adultes et 9% des femmes fument en Algérie.

La Journée mondiale sans tabac 2017 a pour but de souligner les liens entre l’utilisation de produits du tabac, la lutte antitabac et le développement durable, d’encourager les pays à inclure la lutte antitabac dans leurs actions nationales dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030 et de soutenir les États membres et la société civile pour combattre l’ingérence de l’industrie du tabac dans les processus politiques, pouvant conduire à une action plus solide de lutte antitabac.

Elle vise également à encourager le grand public et les partenaires à participer aux efforts mondiaux, régionaux et nationaux et ce, pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies et des plans de développement, et atteindre les objectifs dont les priorités sont les mesures de la lutte antitabac et de démontrer comment les individus peuvent contribuer à parvenir à un monde sans tabac et durable, soit en s’engageant à ne jamais utiliser de produits du tabac, soit en cessant d’utiliser ces produits.



Le tabac abîme l’environnement



Le tout premier rapport de l’OMS sur le tabac et son impact environnemental montre également l’empreinte que laisse ce produit sur la nature.

En effet, les déchets du tabac contiennent plus de 7000 produits chimiques toxiques qui empoisonnent l’environnement, et l’homme.

Les émissions de la fumée du tabac libèrent des milliers de tonnes de substances cancérogènes pour l’homme, de produits toxiques et de gaz à effet de serre dans l’environnement. En outre, les déchets du tabac sont classés comme les plus répandus dans le monde : jusqu’à 10 milliards, des 15 milliards de cigarettes vendues chaque jour, sont jetées dans l’environnement et les mégots de cigarettes représentent 30 à 40 % des articles ramassés lors du nettoyage des côtes ou des villes.

Wassila Benhamed