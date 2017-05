Prix du scénario au festival de Cannes : Yorgos Lanthimos et Lynne Ramsay ex-æquo

Le prix du scénario du 70e Festival de Cannes a été attribué ex-aequo au Grec Yorgos Lanthimos pour son film "Mise à mort du cerf sacré" et à la Britannique Lynne Ramsay pour "You were never really here", a annoncé dimanche soir le jury. «Merci au jury pour ce beau cadeau», a réagi le cinéaste grec, qui avait remporté le prix du jury en 2015 pour «The Lobster». Son nouveau film au casting hollywoodien (Nicole Kidman et Colin Farrell) s'inspire de la tragédie grecque et a profondément divisé la critique à Cannes. La réalisatrice britannique Lynne Ramsay s'est elle dite très émue en recevant son prix, devant son acteur Joaquin Phoenix. Son film, le dernier à être présenté en compétition, est une plongée cauchemardesque dans l'esprit torturé d'un vétéran. (APS)