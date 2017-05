Le Coin du copiste : La télé et la radio se mobilisent

Les contenus des programmes des chaînes de télévision et des stations de radio redoublent de zèle dans la confection des émissions, hormis celles qui sont reconduites pour la grille spéciale de ce mois. Chacun y met de sa part de jeux, de comique dans les séries, de feuilletons historiques et sociaux sur une toile de fond religieuse avec une présentation des plus hétéroclites pendant la journée, rythmée par des programmations qui accélèrent le ton après la rupture du jeûne, qui opère une coupure nette caractérisée par la présentation d’un bouquet de chansons chaâbies. Tout dans la succession des productions semble obéir à chaque moment de la journée où chacun est censé se préparer aux réjouissances de la table et, en attendant, on laisse passer le temps dans une sorte d’immobilisme où les images de l’écran et les voix radiophoniques tentent quand même d’installer une ambiance conviviale, particulièrement à la chaîne 3 avec l’émission qui précède le f’tour et animée de la manière la plus décontractée par Mehrez Rabia. Ce dernier répond aux appels des auditeurs qui veulent absolument passer à l’antenne pour parler de tout et de rien, pendant que l’animateur surexcité essaye de détendre l’atmosphère en ayant recours aux calembours et à l’ironie pour pimenter les interventions. On retiendra le message de solidarité et d’entraide entre les citoyens qui devrait prévaloir en cette période de foi et de piété, surtout que les nouvelles tragiques d’accidents sur la route et les faits divers malheureux évoqués par les correspondants de la chaîne font grincer des dents plutôt que rassurer le commun des mortels en ce mois sacré, comme l’expliquera cette auditrice qui appelait depuis la ville de Bouira. Pendant que la télé intercale les émissions de détente et de rires avec des soirées de musique, la radio mise quant à elle sur l’interactivité en sollicitant même après le f’tour les avis partagés des auditeurs comme cette auditrice de Jijel, une habituée des ondes, qui parle du paysage pittoresque de sa région, elle qui habite une maison surplombant la mer et qui semble, malgré son âge avancé, s’accommoder de son destin de vieille femme solitaire puisque, loin de s’ennuyer, elle propose le programme de la maison de la culture. Ainsi va la vie sur Alger avec des médias qui rivalisent d’ingéniosité et de trouvailles pour faire passer le temps, en attendant mieux…

L. Graba