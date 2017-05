Animation théâtrale à travers le pays : « Warchat El-Bahia » lance la tournée de Ana wal Maréchal

La coopérative "Warchat El Bahia" du théâtre et des arts d’Oran lancera, au mois de juin prochain, une tournée à travers plusieurs wilayas, à l’occasion du mois sacré du Ramadhan, pour présenter son œuvre Ana wal Maréchal, a-t-on appris de son metteur en scène. «Cette tournée sera entamée mardi prochain au théâtre régional de Mostaganem, où le public sera au rendez-vous avec cette représentation, qui a récolté plusieurs prix nationaux et maghrébins cette année», a indiqué Said Bouabdellah. Les maisons de la culture des wilayas de Médéa, Bouira, Jijel, Sétif et le Théâtre national d’Alger abriteront des représentations de cette œuvre jusqu'au 13 juin, selon le dramaturge. La coopérative "Warchat El Bahia" du théâtre et arts a présenté Ana wal Maréchal à Oran et à Ain Témouchent, à l’occasion de la journée nationale de l’étudiant célébrée le 19 mai, a-t-on rappelé. Cette pièce qui a dépassé le seuil de 100 présentations a été écrite par l’écrivain marocain Farès Ahmed et interprétée par Boutchiche Bouhadjar et Bendouba Foued. Elle a fait un carton au sein des amateurs du 4e art et critiques dramaturges, a-t-on ajouté. La pièce traite de la dualité entre le bien et le mal d’un maréchal qui, impliqué dans des malversations, prit la fuite en compagnie de son soldat Alphonso, auquel il fait croire qu’il se rend en mission secrète profitant de sa crédulité et son patriotisme pour se servir de lui.

La coopérative "Warchat El Bahia" du théâtre et des arts a présenté dernièrement une lecture critique d’un texte émirati adapté par Ali Abdoun, en présence d’une pléiade de dramaturges et de spécialistes en 4e art et d'universitaires. (APS)