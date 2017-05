Programme d’animation des établissements culturels à Alger : Musique, cinéma et théâtre

Des récitals de chaâbi et de musique andalouse, spectacles de théâtre, expositions et autres projections cinématographiques sont au programme du mois de ramadan dans différents établissements culturels d'Alger et d'autres villes en Algérie. Les différentes salles de spectacles de la capitale, dont l'Opéra d'Alger qui est à son premier ramadhan, accueillent les programmes d'animation depuis les premiers jours du mois du jeûne. L'Opéra d'Alger prévoit dès mercredi des spectacles dédiés aux différents genres musicaux du patrimoine algérien dont l'andalou, le châabi, avec les chanteurs Abderrahmane El Koubi et Abdelkader Chaou, le chant bedoui ou encore la musique targuie avec El Ferda. L'Opéra d'Alger abritera également du 10 au 16 juin prochains le 3e Festival international du rire d'Alger "Alger'Rire", organisé par l'opérateur privé "Broching Events". A Alger, les programmes d'animation ont fait la part belle au châabi avec une centaine de récitals prévus durant tout le mois par l'établissement Arts et Culture à l'espace "Tahtaha des artistes" (placette des artistes) au port d’Alger, et dans plusieurs places publiques dans différentes communes de la ville. L'esplanade Agora de l'Office Ryad El Feth (Oref), qui abritait le festival national de musique châabi, annulé pour la deuxième année consécutive, prévoit également une vingtaine de récitals. "Art et Culture" a également élaboré un programme plus diversifié, comprenant, en plus du châabi et du hawzi, des concerts des groupes "Freeklan", "El Dey" et "Caméléon" au nouveau théâtre de verdure inauguré récemment à la promenade des Sablettes, ainsi qu'à la salle Ibn Khaldoun. En collaboration avec le distributeur cinéma "MD Ciné", le théâtre de verdure Lâadi-Flici a reconduit l'expérience du cinéma en plein air, proposant chaque soir à partir du 1er juin un film pour enfants et un blockbuster récent. Le 4e art, qui avait connu un franc succès en 2016 avec les représentations de la pièce "Torchaka", revient cette année, à partir du 31 mai, avec huit créations à l'affiche du Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi dont "Bahidja" dernière production du Tna. A Oran, le théâtre Abdelkader-Alloula propose la pièce "Adda Zin El Hadda", dernier né de la coopérative "Masrah Ennas" ainsi que "El Ghalta" et d'autres spectacles humoristiques, alors que le théâtre de Constantine propose au public de la ville 18 représentations produites par le TRC ou les coopératives "Tadj", "El Belliri" et "Port Said". Pour sa part, la salle El Mouggar propose le programme "Le Fa au féminin" (10-17 juin) dédié aux voix féminines dont Bheidja Rahal, Dalila Mekkader, ou encore Badi Lalla, en plus d'un programme châabi prévu par l'Onci (Office national de la culture et de l'information) du 29 mai au 22 juin. Après le franc succès des "Nuits du Bardo", l'opérateur "Lafabrik Prod" reconduit lui aussi son concept, consistant à installer des scènes et espaces d'exposition et de détente dans des lieux symboliques du patrimoine bâti, en installant l'espace "El Menzah" au Palais des Raïs -Bastion23. Dans le même esprit, le musée national des antiquités et des arts islamiques et le musée des Beaux-arts ouvriront également leurs portes au public, en proposant des visites nocturnes, des scènes, et des espaces de détente installés en extérieur. L'Onci prévoit également des programmes d'animation musicale au complexe Abdelwahab-Salim du Chenoua (Tipaza), et à la salle Zaaticha et au théâtre de verdure de de Biskra qui accueillera, entre autres, "Ahalil de Cherouine", Hamdi Bennani. De plus, de grands noms de l'andalou, du malouf et du raï se succèderont sur les planches de la salle El Maghreb à Oran et à la salle de spectacle Ahmed-Bey de Constantine, alors que d'autres animations sont prévues à El Djelfa, Souk Ahras et Ain Temouchent, à partir de jeudi. De petites tournées pour des artistes comme Behidja Rahal, Nassima Chaâbane ou encore Lounis Ait Menguellat, sont aussi organisées par l'Office. (APS)