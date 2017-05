Sur les plateaux de Sétif : Une palette de talents

Alors que l’on commençait à se poser bien des questions sur le silence qui prévaut cette année du côté du Mur byzantin et du théâtre de Sétif, par la tradition, vivement animés par des programmes à la mesure de l’événement, autant pour les soirées en plein air ou dans l’intimité de ce merveilleux espace du quatrième art, qui fait partie de l’histoire et de la vie de Sétif, pour avoir été édifié il y a plus d’un siècle, voilà que la maison de la Culture Houari- Boumediene vient de rendre public un imposant programme, aussi riche que varié, pour agrémenter les soirées clémentes de la cité d’Aïn El-Fouara.

Un programme qui, semble avoir regroupé cette année les meilleures œuvres de la wilaya autant dans le domaine du théâtre avec la participation des meilleurs talents à se produire jusque-là sur les planches, de la musique classique, un merveilleux plateau de la chanson dans ses différents styles ainsi que des espaces dédiés aux expositions et de nombreuses conférences et communications se rapportant à l’événement religieux ou revêtant un caractère scientifique et spirituel et qui seront animées par des universitaires et éminents spécialistes en la matière. C’est ainsi que le volet inhérent au quatrième art qui sera consolidé avec des œuvres de qualité du Théâtre régional d’El Eulma a fait son entrée lundi sur les vastes planches de la maison de la culture avec la pièce intitulée « Etabib » de l’association « El Biliri » de Constantine, ouvrant ainsi les débats de ce programme et impulsant le théâtre à la juste place qu’il connaît dans cette wilaya, en produisant notamment deux grandes vedettes, de l’envergure de Lamri Kaouane ou Toufik Mezaache qui sera de la partie et portera de ses plus belles œuvres le monologue et les thèmes d’actualités qui seront également développés dans ce contexte aux côtés du comédien Fodhil Assoul qui se produira avec « Zlamiet», à l’initiative du Théâtre régional d’El Eulma, avant que Touffik Mezaache ne se produise avec « Moh di Zad » dans un de ses One-man-show préférés. Le monologue qui occupera d’ailleurs une place privilégiée dans ce programme avec les comédiens Mourad Saouli et Sif Eddine et les pièces « el Khotba », qui sera jouée par les éléments de la coopérative « Masreh Etedj » de Bordj Bou Arreridj et « El Mouhima » par l’association des « adeptes des planches » de la la maison de la culture de Sétif. Un vaste programme qui s’étalera jusqu’au 21 juin et ce, chaque soir à partir de 22 heures à la maison de la culture Houari-Boumediene et qui ne sera pas sans être agrémenté par une belle couverture dans le domaine du chant, sachant que plusieurs soirées artistiques sont prévues, dans le domaine du chaâbi avec «Ferguet Noudjoum el Andalous», deux soirées Malouf avec le chanteur Mebarek Dakhla de Annaba et la troupe

«Layali el Andalous» de Sétif sont prévues pour aujourd’hui et le 2 juin, avant une grande soirée de musique classique prévue pour le 5 du même mois. D’autres soirées Malouf animées par des troupes constantinoise et sétifienne sont inscrites à ce programme qui compte aussi des moments de « madih » et des projections de films en collaboration avec « Arteam Events » et des soirées que l’APC de Sétif consacrera à l’honneur qui sera fait à de grandes figures de l’art, au moment où ces grands espaces de la maison de la culture abriteront des expositions d’art plastique et de calligraphie arabe.

F. Zoghbi