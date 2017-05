Athlétisme, Meeting de Palafrugell (800m) : Victoire de l’Algérien Abdenouz

Le demi-fondiste algérien, Ramzi Abdenouz, a remporté, en 1:47.66, le 800 m du meeting de Palafrugell, disputé ce week-end à Barcelone (Espagne). L'Algérien a devancé Mohamed Ayoub Tiouali du Bahrein (1:48.23) et le Français, Nasredine Khatir (1:48.50). «Il y avait un vent frontal, qui soufflait assez fort, et cela m'a beaucoup gêné, comme le reste des athlètes d'ailleurs» a indiqué Abdenouz dans une déclaration accordée lundi au site officiel de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA). Tout en se disant

«satisfait» de sa course, Abdenouz a remercié son compatriote Nadjim Manseur, qui a «accepté de lui servir de lièvre» et de le «tirer au maximum» pendant cette course. C'était la deuxième sortie de la saison pour Abdenouz, qui avait réussi 1:47.28 au meeting de Castiglione Pescaia, disputé il y'a deux semaines en Italie. L'Algérien semble régulier et prêt à aller chercher les minima des prochains championnats arabes en Tunisie, pour lesquels il est exigé 1:47.00.