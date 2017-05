Championnat de France de natation : L’Algérien Sahnoune sacré sur 50 m libre

Le nageur algérien, Oussama Sahnoune, a remporté la finale du 50 m nage libre, dimanche soir à Strasbourg où s'est déroulé le championnat de France de natation 2017 (23-28 mai). Sahnoune (25 ans) a gagné la course en 22.25, devant les deux Français Clément Mignon (22.34) et Maxime Grousset (22.62). L'athlète algérien, sociétaire du Cercle des nageurs de Marseille, remporte ainsi son premier titre de champion de France après avoir été vice-champion en 2013. Il s'agit d'une belle performance pour l'enfant de Constantine, à un mois et demi des

17es Mondiaux de natation, prévus du 14 au 30 juillet à Budapest (Hongrie).