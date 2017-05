CAN-2019 (Qualifications)-Tunisie-Égypte : Les Tunisiens entament leur préparation

La sélection tunisienne de football a entamé dimanche soir un stage de préparation, en prévision de son match face à l'Egypte, le 11 juin prochain au stade de Radès, pour le compte de la première journée, groupe J des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2019). Conduite par le nouveau sélectionneur, Nabil Maaloul, la première séance d’entraînement s’est déroulée à l’annexe du stade de Rades avec la participation de 20 joueurs, alors la seconde est programmée, lundi soir sur le même terrain, a indiqué la Fédération tunisienne de football (FTF) sur son site officiel. L'effectif tunisien enregistre la présence de Oussama Haddadi, (Dijon-France), blessé, mais qui va bénéficier d’un travail de rééducation spécial avant d’intégrer le groupe, tout comme, Mohamed Ali Yaacoubi (Rizesport/Turquie) également blessé, qui figure dans la liste élargie et fait l'objet d'un suivi de la part du staff technique, a précisé la même source. Le sélectionneur tunisien, Nabil Maaloul, a convoqué 26 joueurs dont 16 évoluant à l'étranger, pour préparer le match contre l'Egypte et annoncera le 2 juin la liste définitive des Aigles de Carthage. Outre la Tunisie et l'Egypte, le groupe J est formé du Niger et du Swaziland qui s'affronteront le 10 juin à Niamey. Le premier de chaque groupe et les trois meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour la phase finale de la CAN qui se déroulera au Cameroun

du 12 janvier au 3 février 2019.