Saphir Taider convoqué contre la Guinée et le Togo

Le milieu international algérien du FC Bologne, Saphir Taider, est convoqué pour la double confrontation des Verts contre la Guinée en amical et le Togo en qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2019 en juin prochain au stade Mustapha-Tchaker à Blida, a annoncé lundi le club italien de Serie A de football sur son site officiel. Le joueur algérien s'est distingué ce week-end en championnat d'Italie en signant un joli but contre le champion la Juventus (1-2) en match comptant pour la 38e et dernière journée du championnat d'Italie de Serie A. L'Algérie affrontera la Guinée le 6 juin en amical avant de croiser le fer contre le Togo le 11 juin dans le cadre de la première journée des qualifications de la CAN-2019 dont la phase finale aura lieu au Cameroun.