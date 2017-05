EN : Le dossier Ghoulam coince

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Faouzi Ghoulam s’était dit restant à demi-mots. Si l’on croit les derniers événements, l’arrière gauche du SCC Napoli a campé sur ses positions et poursuivra son aventure dans le sud de l’Italie en dépit de quelques touches en France, en Espagne, en Allemagne et en Angleterre. Il y a quelques jours, en effet, l’international algérien a déclaré, en conférence de presse, son amour pour Naples, un appel du pied, selon les observateurs, aux dirigeants pour renégocier son contrat. Sauf que les choses ne se présentent pas comme le voudraient Ghoulam et ses représentants, en ce sens ou le Napoli n’est pas près d’aller au-delà d’un certain seuil financier. Autrement dit, l’arrière gauche des Verts ne devrait pas bénéficier d’une revalorisation salariale telle que souhaitée. Et le moins que l’on puisse dire est que le fossé est bien large entre les deux parties. En effet, Naples propose un salaire annuel de

1,8 millions d’euros et un contrat de quatre ans alors que les représentants de Ghoulam voudraient décrocher un montant de 2,5 millions d’euros. On voit bien que, entre l’offre et la demande, l’écart est grand. Est-ce suffisant pour pousser Ghoulam à aller voir ailleurs ? Pour l’heure, le joueur se garde de tout commentaire concernant son avenir, mais il n’empêche que cela pourrait être suffisant pour justifier un départ cet été. Par ailleurs, Faouzi Ghoulam devrait être concerné par le prochain stage des Verts, qui débutera ce vendredi, après que la CAF eut annulé les cartons de la dernière CAN et remis les compteurs à zéro.

Amar B.