Par : Mahmoud Hussein - 5e partie

En tombant du Paradis, Adam eut un éternuement et son nez saigna. Lorsqu'il vit le sang couler, ce qu'il n'avait jamais vu auparavant, il fut pris de peur. Et la terre n'absorba pas le sang qui venait de couler de son nez, elle le laissa se répandre à sa surface comme de la lave. Adam en éprouva une grande frayeur. Il se souvint du Paradis et de la quiétude qu'il y avait connue. Il tomba évanoui, puis pleura quarante années durant.

Alors Dieu dépêcha vers lui un ange qui passa la main sur son dos et sur son ventre, puis la posa sur son cœur. La tristesse quitta Adam. Il fut soulagé de la mélancolie qui l'avait envahi.

Mais, se retrouvant sur la Terre, Adam fut saisi d'angoisse devant son immensité, et parce qu'il n'y voyait personne d'autre que lui-même. Il s'adressa à Dieu :

— N'y a-t-il donc sur Ta Terre, ici, nul autre que moi pour dire Ta louange et Te sanctifier ?

Dieu dit : « Je te donnerai sur cette Terre des descendants, qui chanteront Mes louanges et sanctifieront Mon nom. J'y élèverai des demeures où Mon nom sera glorifié, où Mes créatures m'adoreront. Je choisirai l'une de ces demeures pour Moi-même. Elle sera consacrée au service de Ma grandeur et Je la distinguerai parmi toutes les demeures de la Terre en lui accordant Mon nom. Je l'appellerai Ma Maison. Je l'investirai de Ma gloire et l'entourerai de Mes interdits. Je la consacrerai comme la plus noble des demeures de la Terre et la plus digne de célébrer Mon nom. Je la situerai sur l'emplacement que J'ai réservé pour Moi, que J'ai choisi le jour où J'ai créé les cieux et la terre et qui était avant cela dans Mon intention, car c'est Ma demeure par excellence.

Je ne l'habiterai pas, car Je n'ai pas à habiter de demeure particulière et aucune ne doit Me contenir. Mon siège est celui de la Suprême Dignité et de la Toute-Puissance. C'est le seul que Ma gloire puisse habiter, où se situent Ma grandeur et Ma majesté, le seul d'où rayonne Ma volonté. Il serait d'ailleurs bien faible sans Ma puissance. C'est Moi qui suis présent dans toute chose, au-dessus de toute chose, avec toute chose, autour de toute chose, devant toute chose et derrière toute chose. Rien ni personne ne doit savoir ce que Je sais, ne doit pouvoir ce que Je peux, ne doit se comparer à Moi.

Cette demeure sera pour toi et pour tes descendants un sanctuaire et un lieu sûr. Je proclame l'inviolabilité de tout ce qui se trouve au-dessus, au-dessous et autour d'elle. Quiconque respectera son inviolabilité honorera Mes commandements et quiconque s'en dispensera violera Mes commandements. Quiconque y abritera les siens pourra compter sur Ma protection et quiconque les y menacera insultera Ma promesse de sauvegarde. Quiconque magnifiera cette demeure sera magnifié à Mes yeux.

A chaque Roi appartient un territoire. Ainsi le cœur de La Mecque M'appartient-il, et ce qui l'entoure. Tout le voisinage, ses habitants et ses visiteurs sont Mes invités et Mes hôtes ; ils sont sous Ma protection, sur le domaine où s'étend Ma sauvegarde. Cette demeure est la première que J'aie édifiée pour les gens. J'y offrirai l'hospitalité aux hôtes du ciel et de la terre ; ils y viendront par vagues, décoiffés, couverts de poussière, à dos de bêtes, depuis les contrées les plusreculées, exaltant Ma grandeur, implorant Ma miséricorde, pleurant à chaudes larmes.

Celui qui y viendra pour Moi et Moi seul, sera Mon invité, Mon hôte. Il pourra compter sur l'expression de Ma bienveillance. Noble est l'obligation d'honorer ses visiteurs et ses hôtes, de subvenir aux besoins de chacun d'eux. Il te reviendra à toi, Adam, tant que tu vivras, d'exercer en ces lieux l'hospitalité, comme l'exerceront à ta suite les nations, l'une après l'autre et les siècles, l'un après l'autre et les prophètes, l'un après l'autre.

J'attribuerai la postérité de cette demeure, sa gloire et sa dignité, à un prophète de ta descendance du nom d'Abraham. J'élèverai pour lui les fondations de cette demeure et Je lui confierai la charge de l'édifier et d'y accueillir tous ceux qui la visiteront. Je lui montrerai ce qu'il convient de faire et ce qui est interdit, et les étapes à parcourir et les rites et pratiques à accomplir, afin de faire une nation une, soumise à Ma loi, guidée par Ma volonté et prônant Ma voie.

Je chérirai Abraham et lui inspirerai une juste conduite. Je le mettrai à l'épreuve et il gardera patience; Je le renforcerai et il Me sera reconnaissant ; il prendra envers Moi des engagements et il les remplira; il me fera des promesses et il les tiendra. J'exaucerai les souhaits qu'il formulera pour ses enfants et ses descendants. Pour lui, Je me montrerai clément envers eux.

Je ferai d'eux les hôtes de cette demeure, ses maîtres, ses protecteurs, ses serviteurs, ses portiers, ses trésoriers, ses gardiens. Jusqu'à ce qu'ils s'égarent et s'écartent de la voie. S'ils font cela, Je suis Dieu, plus puissant que les plus puissants, il Me revient de remplacer qui Je veux par qui Je veux.

Je ferai d'Abraham le guide des hôtes de cette demeure et des fidèles de cette voie. Trouvera refuge quiconque viendra en ces lieux, du royaume des hommes ou du royaume des ombres, quiconque respectera les traditions de la demeure, suivra sa voie et se conformera à ses préceptes. Celui qui agira de la sorte tiendra son engagement et accomplira son ascèse. Celui qui n'agira pas de la sorte trahira son ascèse et manquera à son engagement. Pour celui qui, en ces lieux, se demandera alors où Je suis, Je suis avec ceux qui, hirsutes et couverts de poussière, tiennent leurs engagements et accomplissent leur ascèse, ceux qui s'en remettent à leur Dieu, Lequel sait ce qu'ils laissent paraître et ce qu'ils s'efforcent de cacher.

Ce pan de la création que Je viens de te révéler, Adam, n'ajoute rien à Ma grandeur, à Ma gloire ou à Mon pouvoir, rien à ce que J'ai, si ce n'est ce qu'ajoute une gouttelette d'eau tombant dans sept mers, prolongées par sept autres mers sans limites. Et même la gouttelette ajoute à la mer plus que cette histoire n'ajoute à ce que J'ai. Si Je ne concevais pas cette histoire, il ne manquerait rien à Ma gloire ni à Mon pouvoir, rien à l'éclat ou à l'étendue de ce que J'ai, si ce n'est ce qui manquerait à la Terre si un atome se détachait de l'ensemble de ses vallées, de ses montagnes, de ses champs, de ses déserts et de ses arbres. Et même cet atome manquerait plus à la Terre que cette histoire ne Me manquerait, si Je ne l'avais conçue pour une raison de Moi seul connue. C'est là un exemple de Ma puissance et de Ma sagesse.

Cette histoire se clôt par un Prophète de ta descendance et de celle d'Abraham. Il sera le sceau des Prophètes. Il fera prospérer cette demeure, l'habitera, la protégera. Il y commandera et veillera à y accueillir ceux qui la visiteront. Il sera comptable de son destin tant qu'il vivra. Quand il retournera vers Moi, il verra que Je lui ai réservé comme récompense et privilège de pouvoir se rapprocher de Moi, de parvenir jusqu'à Moi, jusqu'à la plus belle Demeure au Dernier Ciel. »

Ayant dit, Dieu caressa de Sa main le dos d'Adam, pour en tirer chacune des âmes voulues par Lui jusqu'au Jugement Dernier.

Dieu ayant créé Adam lui caressa le dos pour en tirer tous ses descendants jusqu'au Jour du Jugement. Il lui présenta ces descendants, parmi lesquels Adam vit un homme qui se distinguait de tous les autres. Il demanda :

— Seigneur, qui est celui-ci?

Dieu répondit :

« C'est ton fils David. »

— Quelle durée as-Tu fixée à sa vie?

« Soixante années. »

— Seigneur, prolonge sa vie.

« Non. A moins que Je ne diminue ta vie d'autant. »

La durée de vie d'Adam avait été fixée à mille années. Dieu en

préleva quarante pour les donner à David. Il mit cela par écrit et prit les anges à témoin.

Lorsque Adam fut près de sa fin, les anges vinrent l'emmener. Il leur dit :

—Il me reste quarante années à vivre.

Les anges répondirent :

— Tu les as offertes à ton fils David.

Dieu lui montra l'écrit et prit les anges à témoin.

Adam avait oublié, comme après lui feraient ses descendants. Il s'était renié comme après lui feraient ses descendants. Depuis, Dieu ordonne de coucher ces choses par écrit et devant témoins.

Adam demanda :

- Seigneur, ne m'as-Tu pas créé de Tes mains?

Le Tout-Puissant répondit :

« Si. »

— Ne m'as-Tu pas empli de Ton souffle?

« Si. »

— Ta clémence pour moi n'a-t-elle pas prévalu sur Ta colère?

« Si. »

— N'as-tu pas fait se prosterner devant moi les anges et ne m'as-Tu pas accueilli à Tes côtés?

« Si. »

— Seigneur, si je me repens et que j'en redevienne digne, me reprendras-Tu au Paradis?

« Oui. »

Dieu fit descendre du Paradis un rubis aux dimensions de la Ka'ba, qu'Il posa sur l'emplacement de la Mosquée. Il y fit deux portes, l'une à l'Orient et l'autre à l'Occident et Il y plaça des lanternes de lumière. Puis Il révéla à Adam :

« Ce lieu pour Moi sacré est aligné sur Mon Trône. Va jusqu'à ce lieu et tourne autour comme si tu tournais autour de Mon Trône, prie devant ce lieu comme si tu priais devant Mon Trône. Et je répondrai à ton appel. »

Adam quitta les Indes pour La Mecque, afin de visiter la Mosquée, Dieu ayant chargé un ange de le guider. Adam était de taille imposante et tous les endroits où il posait les pieds s'animaient et prospéraient, tous ceux que ses pieds ne touchaient pas restaient déserts.

Eve se trouvait à Jidda. Après que Dieu l'eut séparée d'Adam pendant cent années, elle quitta Jidda pour aller à la rencontre d'Adam. Ils se retrouvèrent à al-Muzdalifa et Adam la connut au jour de ‘Arafa, en un lieu connu sous le nom de ‘Arafât, devenu ‘Arafa.

Adam et Eve tournèrent autour de la Ka'ba puis s'en revinrent aux Indes. Là ils choisirent une grotte pour y passer leurs nuits et Dieu leur envoya un ange pour leur apprendre à se vêtir, à se purifier et à s'acquitter de leurs devoirs religieux. Puis Eve fut enceinte de son premier enfant. Lorsque son ventre se fut arrondi, Satan vint la voir pendant son sommeil. Il lui dit :

— Eve, qu'est-ce donc que tu portes dans le ventre ?

Elle répondit :

— Je ne sais pas.

— D'où cela va-t-il sortir ? De ton nez? De tes yeux? De tes oreilles ?

— Je ne sais pas.

— Si tu vois cela sortir sain et sauf, obéiras-tu à mes ordres ?

— Oui.

Lorsqu'elle sortit de son sommeil, Eve dit à Adam :

— Quelqu'un est venu dans mon sommeil et m'a dit ceci et cela...

Adam répondit :

— C'est Satan. Prends garde. C'est notre ennemi. C'est lui qui a fait que nous avons été chassés du Paradis.

Lorsqu’Eve donna naissance à son premier enfant, Adam le nomma 'Abd al-Rahmân, Serviteur du Très-Miséricordieux. Alors Satan — Dieu le maudisse — lui jeta un sort et le tua.

Eve fut enceinte d'un deuxième enfant. Lorsqu'elle le mit au monde, Satan vint la trouver :

— Appelle-le 'Abd al-Hârith, Serviteur du Gardien, ou je le tuerai.

Adam intervint :

— Je t'ai suivi une fois et tu m'as fait chasser du Paradis.

Il refusa d'appeler son fils 'Abd al-Hârith et le nomma Sâlih, le Digne. Alors Satan revint et tua l'enfant.

Eve fut enceinte d'un troisième enfant. Satan lui dit :

—Tu as vu ce que j'ai déjà fait. Appelle cet enfant 'Abd al Hârith.

Lorsqu'elle accoucha, elle nomma son fils 'Abd al-Hârith.

Abû Dhar al-Ghifâri raconte :

Je demandai au Messager de Dieu :

— O Messager de Dieu, quel est le nombre des Prophètes?

Le Messager de Dieu répondit :

— Leur nombre est de cent vingt-quatre mille.

— Et parmi eux, combien d'Envoyés?

— Trois cent treize. Une auguste communauté.

—O Messager de Dieu, quel fut le premier d'entre eux?

— Adam.

— Adam est-il un Prophète?

— Oui. Dieu l'a créé de Ses propres mains, l'a empli de Son propre souffle et lui a Lui-même donné sa forme.

La version de la Création, selon laquelle l'âme de Muhammad a été conçue par Dieu avant celle d'Adam, n'est pas retenue par tous les chroniqueurs. Nous la reprenons d'après al-Thalabi, dont la version vient corroborer le Hadîth prophétique cité dans ce chapitre. Pour ce qui est de l'Arbre défendu, contrairement à l'Ancien Testament, qui en fait l'Arbre du « discernement », permettant de connaître « le bien et le mal », le Coran parle de l'Arbre de « l'Immortalité » (XX, 120).