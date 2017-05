Ligne ferroviaire Alger-Constantine-Annaba : Suspension prolongée de deux jours

La suspension de la ligne ferroviaire Alger-Constantine-Annaba, intervenue depuis dix jours, a été prolongée de deux jours en raison de travaux menés au niveau du tronçon Thénia-Beni Amrane (Boumerdès), a indiqué hier la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) dans un communiqué. «La SNTF informe sa clientèle du prolongement de l'interception de la voie sur la ligne Alger-Constantine-Annaba de deux jours (30 et 31 mai)», précise-t-elle. La suppression momentanée du trafic voyageurs et marchandises, depuis le 20 mai dernier, est due «aux travaux de confortement des tunnels nécessaires à la sécurité des circulations ferroviaires entre les gares de Thénia et Beni Amrane», précise la même source. De ce fait, les trains de voyageurs de grandes lignes et les trains régionaux (aller et retour) Alger-Annaba, Alger-Constantine, Alger-Béjaia, Alger-Sétif et Alger-Bouira seront supprimés durant cette période. Cependant, les trains de la banlieue algéroise Alger-Thénia-Tizi Ouzou (aller et retour) ne sont pas concernés par cette suppression, selon la SNTF. (APS)