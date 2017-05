EL-OUED : Appel à la consommation rationnelle de l’électricité

Une large campagne de sensibilisation sur la rationalisation de la consommation de l’électricité a été lancée dans la wilaya d’El-Oued, en prévision de la saison estivale, à l’initiative de la direction locale de la société de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz), a-t-on appris lundi des responsables locaux de l’entreprise. Ciblant une population de près de 190.000 foyers bénéficiaires des avantages du réseau d’électricité, cette campagne vise à sensibiliser le public sur l’utilisation de façon organisée de l’énergie électrique pendant la période des fortes chaleurs, a expliqué le directeur de la Sonelgaz d’El-Oued, Abdelouahed Hamazi.

L’opération cible en particulier les familles sur l’utilisation rationnelle de cette énergie en vue de réduire la facturation et les dépenses familiales, et faire preuve d’un comportement civique devant permettre la protection aussi bien des équipements électroménagers que des installations et réseaux électriques durant la période des grandes chaleurs, a-t-il expliqué. Dans le but d’assurer la réussite de cette campagne, la Sonelgaz a organisé, en coordination avec la direction des affaires religieuses, une journée d’information sur le thème en présence de quelque 300 imams appelés à contribuer à la sensibilisation du plus grand nombre de citoyens sur la rationalisation de la consommation de l’électricité et la lutte contre le gaspillage. La Sonelgaz a aussi programmé, avec le concours des Scouts musulmans algériens, des «Portes ouvertes», des journées d’information et des rencontres de proximité, à travers les 30 communes de la wilaya d’El-Oued, pour toucher le plus grand nombre possible d’abonnés au réseau électrique. La campagne de sensibilisation a ciblé, dans une première phase, plus de 10 communes à haute densité de population et se poursuit pour toucher le reste des collectivités de la wilaya. (APS)