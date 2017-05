Journées de sensibilisation à l’évaluation immobilière : à la recherche de la clef

Le portail des annonces immobilières lkeria.com, en collaboration avec la Fédération nationale des Agences immobilières (FNAI) ont organisé dernièrement, à Alger, la première édition d’une série de journées de sensibilisation immobilière sur une question «épineuse» et «cruciale», en l’occurrence l’évaluation immobilière. Constatant un «manque» de vulgarisation et de débat autour des sujets immobiliers, le site internet algérien spécialisé dans l’immobilier et la FNAI ont décidé d’initier conjointement un ensemble de journées de sensibilisation qui constituent un rendez-vous donné aux agences immobilières chaque mois pour «débattre» d’un sujet immobilier d’intérêt général en présence d’un expert et d’agences immobilières. Le sujet de la première édition a été donc l’évaluation immobilière, différence entre le prix et la valeur. Pour le fondateur du site lkeria.com, l'évaluation est un acte «fondateur» qui joue un rôle majeur dans la stabilisation et la régulation du marché et la résorption de la spéculation et l'instauration d'un climat de confiance entre agences et clients en uniformisant la méthode d’évaluation des agents immobiliers. «Il est important de mettre en place des mécanismes d’évaluation qui seront à la portée des agents immobiliers afin de réussir une évaluation immobilière basée sur des critères scientifiques fiables et avérées», a expliqué à ce propos M. Lotfi Ramdani. Lors de l’ouverture de cette journée, le responsable de la FNAI a rappelé les objectifs de cette rencontre tant attendue par les professionnels pour «stabiliser» le marché de l’immobilier et réduire les évaluations «exorbitantes» des intermédiaires et souligné à cette occasion que «maîtriser» l’estimation immobilière relancera «sans doute» le marché de la vente et « contrecarrera « les évaluations erronées en professionnalisant le rôle de l’agent immobilier afin d’instaurer une relation de confiance entre le client et son agent immobilier, un avis partagé par les agences ayant pris la parole dans la foulée. Intervenant à ce sujet, un expert international, Abderrahmane Benyamina, a rappelé que l’évaluation immobilière s’articule autour de «l’interaction» entre la partie juridique, réglementaire, la partie physique et technique du bien immobilier, et aussi des méthodes d’évaluation, dont le propos est très étendu, pour arriver à une valeur « justifiée «dans le marché immobilier. «Le professionnel le plus apte à évaluer un bien immobilier reste l’agent immobilier qui se confronte tous les jours au terrain.

L'évaluation immobilière reposait sur plusieurs facteurs juridiques, économiques, physiques et sociologiques.

Il faut de ce fait, faire la différence entre la valeur qui représente une fourchette établie à partir des critères rigoureux et le prix qui est le montant encaissé circulant à l'intérieur de cette fourchette et qui est déterminé à partir d'une négociation entre le vendeur et l'acheteur», a-t-il expliqué en rappelant, dans ce cadre que l'agent immobilier prenait en considération notamment l'emplacement du bien immobilier, son état, sa surface ainsi que les commodités et équipements autour de ce bien pour arriver à une valeur «justifiée» dans le marché immobilier.

Les intervenants ont également débattu sur les contraintes du terrain et les paramètres à prendre en considération pour évaluer un bien et la relations entre agents immobilier et expert évaluateur notamment ceux agrées par les institutions. Des recommandations ont été émises afin de «faciliter» et de rendre «opérationnel» ce segment névralgique du marché immobilier.

S. A. M.